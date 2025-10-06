В Сочи задержали 26 рейсов на фоне ограничений на полеты
Не менее 26 рейсов задержаны более чем на два часа в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, сообщает пресс-служба воздушного хаба в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что аэропорт работает по фактическому расписанию. Пассажиров обеспечивают матрасами, пледами, питьевой водой и другим.
До того, в 7:04, сообщая о снятии ограничений на прием и выпуск рейсов, пресс-служба аэропорта уведомила, что специалисты готовят расписание полетов «с учетом вынужденных изменений». В сообщении говорилось, что «рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов».
О приостановке полетов в аэропорту Сочи представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 1:18 мск, ограничения действовали около шести часов. За это время на запасные аэропорты ушли пять самолетов, уточнили в аэропорту.
Минобороны утром сообщило, что ночью над Краснодарским краем сбили одиннадцать БПЛА, всего над Россией был уничтожен 251 дрон.
