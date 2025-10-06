В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейс в Сочи», — добавил он.

В аэропортах Сочи и Геленджика ограничения ввели в 1:18 мск, а в воздушной гавани Краснодара — в 2:08 мск. Кроме того, за ночь на 6 октября ограничения вводили в аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославлся, Калуги, Тамбова и Саратова. В последнем аэропорту также сняли ограничения.

Ограничения в отношении полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В Новороссийске около часа ночи вводили опасность атаки дронов, также она действовала в Туапсинском районе Краснодарского края. Утром оповещение отменили. В Ставропольском крае об опасности дронов объявили около трех часов ночи, к утру сигнал также сняли.

Беспилотная опасность еще действует в Кабардино-Балкарии, о ней глава региона Казбек Коков объявил около шести утра.