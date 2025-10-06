 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейс в Сочи», — добавил он.

В аэропортах Сочи и Геленджика ограничения ввели в 1:18 мск, а в воздушной гавани Краснодара — в 2:08 мск. Кроме того, за ночь на 6 октября ограничения вводили в аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославлся, Калуги, Тамбова и Саратова. В последнем аэропорту также сняли ограничения.

Ограничения в отношении полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В Новороссийске около часа ночи вводили опасность атаки дронов, также она действовала в Туапсинском районе Краснодарского края. Утром оповещение отменили. В Ставропольском крае об опасности дронов объявили около трех часов ночи, к утру сигнал также сняли.

Беспилотная опасность еще действует в Кабардино-Балкарии, о ней глава региона Казбек Коков объявил около шести утра.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Егор Алимов
Росавиация Сочи Геленджик Краснодар
Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты
Политика
Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты
Политика
Аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты
Политика
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Власти сообщили о работе ПВО в районе Туапсе Общество, 08:01
Власти решили ужесточить условия для налоговых «офшоров» в регионахПодписка на РБК, 08:00
За ночь над Россией сбили 251 дрон Политика, 07:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Гладков рассказал о ситуации с электричеством в Белгороде после обстрела Политика, 07:39
Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния» Политика, 07:35
В Москве спрогнозировали облачную погоду и туман Общество, 07:32
Инвесторы попросили приостановить размещение облигаций «Электрорешения» Инвестиции, 07:30
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 07:24
«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей Бизнес, 07:00
За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников Политика, 06:53
Земфира решила сохранить статус ИП в России Общество, 06:39
Над Воронежской областью сбили около десяти беспилотников Политика, 06:35
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07