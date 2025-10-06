Над Воронежской областью сбили около десяти беспилотников
В четырех районах и двух городских округах Воронежской области силы ПВО перехватили около десяти дронов, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
Он добавил, что режим угрозы беспилотников на территории региона сохраняется. При этом в Воронеже, Борисоглебске, Острогожском и Лискинском районах угроза непосредственной атаки дронов снята.
Утром 5 октября губернатор также сообщил, что силы ПВО и средства РЭБ уничтожили на территории области около десяти беспилотников.
В Минобороны ранее сообщили, что с 17:00 по 20:00 мск над регионами России сбили 24 беспилотника. Один из них перехватили в небе над Воронежской областью.
