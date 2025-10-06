 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Воронежской областью сбили около десяти беспилотников

Гусев: в Воронежской области силы ПВО перехватили около десяти беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В четырех районах и двух городских округах Воронежской области силы ПВО перехватили около десяти дронов, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Он добавил, что режим угрозы беспилотников на территории региона сохраняется. При этом в Воронеже, Борисоглебске, Острогожском и Лискинском районах угроза непосредственной атаки дронов снята.

Военные уничтожили в Воронежской области около десяти дронов
Политика

Утром 5 октября губернатор также сообщил, что силы ПВО и средства РЭБ уничтожили на территории области около десяти беспилотников.

В Минобороны ранее сообщили, что с 17:00 по 20:00 мск над регионами России сбили 24 беспилотника. Один из них перехватили в небе над Воронежской областью. 

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны ПВО
Материалы по теме
Военные уничтожили в Воронежской области около десяти дронов
Политика
Два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области
Политика
В Воронежской области в результате атаки дрона поврежден частный дом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Власти сообщили о работе ПВО в районе Туапсе Общество, 08:01
За ночь над Россией сбили 251 дрон Политика, 07:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Гладков рассказал о ситуации с электричеством в Белгороде после обстрела Политика, 07:39
Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния» Политика, 07:35
В Москве спрогнозировали облачную погоду и туман Общество, 07:32
Инвесторы попросили приостановить размещение облигаций «Электрорешения» Инвестиции, 07:30
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 07:24
«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей Бизнес, 07:00
За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников Политика, 06:53
Земфира решила сохранить статус ИП в России Общество, 06:39
Над Воронежской областью сбили около десяти беспилотников Политика, 06:35
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 05:59