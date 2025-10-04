Военные сбили 11 дронов над тремя регионами России
Силы ПВО перехватили 11 украинских дронов самолетного типа над тремя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотники были перехвачены в период с 17:00 до 20:00 мск. Восемь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Тульской, один дрон — над Орловской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 17:18 мск о четырех пострадавших в результате атаки украинских дронов на Белгород: у супругов ранения рук и лица, а у двух женщин, предварительно, баротравмы. Кроме того, в двух местах города произошли пожары.
В 19:27 Гладков проинформировал, что в результате обследования пострадавших врачи не подтвердили наличие баротравм у двух упомянутых выше женщин.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в 20:26 мск, что никто не пострадал, также ничего не было разрушено.
