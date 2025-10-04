 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Военные сбили 11 дронов над тремя регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО перехватили 11 украинских дронов самолетного типа над тремя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были перехвачены в период с 17:00 до 20:00 мск. Восемь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Тульской, один дрон — над Орловской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 17:18 мск о четырех пострадавших в результате атаки украинских дронов на Белгород: у супругов ранения рук и лица, а у двух женщин, предварительно, баротравмы. Кроме того, в двух местах города произошли пожары.

В 19:27 Гладков проинформировал, что в результате обследования пострадавших врачи не подтвердили наличие баротравм у двух упомянутых выше женщин.

ПВО уничтожила 17 дронов над пятью регионами России
Политика
Фото:Минобороны России

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в 20:26 мск, что никто не пострадал, также ничего не было разрушено.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
дроны Белгородская область Тульская область Орловская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
