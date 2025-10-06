Земфира решила сохранить статус ИП в России

«РИА Новости»: Земфира подала сведения в налоговую для сохранения ИП в России

Певица Земфира Рамазанова (внесена в реестр иноагентов Минюста) сохранила статус индивидуального предпринимателя (ИП), она подала необходимые сведения в налоговую инспекцию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Согласно этим данным, Земфира не закрыла статус индивидуального предпринимателя в России. Это подтверждает внесенная 2 сентября запись о регистрации ИП в Социальном фонде.

По российскому законодательству, для сохранения статуса ИП требуется регулярно предоставлять отчетность и налоговые декларации. Эти процедуры можно выполнять дистанционно — с использованием электронной цифровой подписи или через доверенное лицо.

Согласно документам, ИП певица открыла в ноябре 2004 года. Основным видом деятельности указана творческая и художественная деятельность, а также организация развлечений. Кроме того, в реестре значится дополнительный вид деятельности — оптовая торговля непродовольственными товарами.

Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года, пояснив, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников». В мае того же года Земфира направила иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил заявление.

В июле 2023 года певица оспорила решение суда, но в мае следующего года Второй кассационный суд отказался снимать с Земфиры статус иностранного агента. Позже певица попыталась обжаловать в Верховном суде присвоение ей статуса иноагента, однако ей было в этом отказано.

В сентябре 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) собиралась исключить из единого государственного реестра юридических лиц компанию «Родина», принадлежащую певице. Фирма была зарегистрирована 24 мая 2023 года. Компания занималась деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.