Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента
Верховный суд отказал певице Земфире Рамазановой (признана иноагентом) в рассмотрении жалобы на отказ исключить ее из списка иностранных агентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в пресс-службе.
Жалобу певицы зарегистрировали 15 сентября.
Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве объяснили свое решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников». После получения статуса иноагента певица выпустила клип на песню PODNHA, в которой поет о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине.
В мае 2023 года Земфира направила через своего представителя иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но в июне Замоскворецкий районный суд столицы отклонил заявление. В июле Земфира оспорила решение суда.
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