 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента

Верховный суд отказал певице Земфире Рамазановой (признана иноагентом) в рассмотрении жалобы на отказ исключить ее из списка иностранных агентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в пресс-службе.

Жалобу певицы зарегистрировали 15 сентября.

Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентов
Политика
Земфира

Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве объяснили свое решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников». После получения статуса иноагента певица выпустила клип на песню PODNHA, в которой поет о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине.

В мае 2023 года Земфира направила через своего представителя иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но в июне Замоскворецкий районный суд столицы отклонил заявление. В июле Земфира оспорила решение суда.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Земфира иноагент Верховный суд
Земфира Рамазанова фото

Земфира Рамазанова

певица, поэт, композитор
26 августа 1976 года
Материалы по теме
Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентов
Политика
Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из иноагентов
Политика
С Земфиры взыскали долг за коммунальные услуги
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагентаПолитика, 06:54
Politico узнала о переброске США сил на Аляску из-за России и КитаяПолитика, 06:50
Кеннеди-младший обвинил Зеленского в разжигании конфликта НАТО и РоссииПолитика, 06:29
В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 летОбщество, 06:01
В краснодарском поселке начали эвакуацию из-за пожара после атаки дронаПолитика, 06:00
Politico узнало сценарии конфликта Израиля и «Хезболлы» по версии СШАПолитика, 05:57
Reuters узнал о раздаче пейджеров членам «Хезболлы» за часы до взрывовПолитика, 05:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На юго-западе Тверской области сбили беспилотникиПолитика, 05:31
Вильфанд назавал срок возвращения бабьего лета в Центральную РоссиюОбщество, 05:08
X выполнила главное требование властей Бразилии после блокировки в странеТехнологии и медиа, 05:07
На Камчатке с бывшего замглавы города взыскали более 65 млн руб.Общество, 04:35
Регулятор решил пригрозить Маску санкциями за неявку на слушания об XТехнологии и медиа, 04:23
Politico назвала срок сокращения США контингента в ИракеПолитика, 04:08
Над Брянской областью сбили еще 16 дроновПолитика, 04:03