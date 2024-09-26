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ФНС ликвидирует неработающую студию звукозаписи Земфиры в Москве

ФНС ликвидирует студию звукозаписи «Родина» певицы Земфиры в Москве
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается исключить из единого государственного реестра юридических лиц компанию «Родина», принадлежащую певице Земфире (признана в России иноагентом), следует из данных сервиса БИР-аналитик.

Фирма была зарегистрирована 24 мая 2023 года по адресу: Москва, муниципальный округ Хамовники, Фрунзенская набережная, д. 46, кв. 22.

Компания занимается деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также изданием аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях, зрелищно-развлекательной деятельностью. Руководителем является Сергей Мозгов.

В статусе фирмы указано — предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра.

О том, что Земфира зарегистрировала звукозаписывающую компанию «Родина», сообщил в мае 2023 года портал MSK1.ru со ссылкой на данные СПАРК.

РБК обратился за комментарием к представителю Земфиры и в ФНС.

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В феврале того же года Минюст внес певицу в реестр иноагентов. В ведомстве объяснили свое решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников».

После получения статуса иноагента Земфира выпустила клип на песню PODNHA, в которой поет о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине. Сейчас артистка в России не живет.

Певица несколько раз обжаловала статус иностранного агента, но суды отказывали ей.

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Земфира Рамазанова

певица, поэт, композитор
26 августа 1976 года
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