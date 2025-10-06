ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане

В Дагестане задержали как минимум троих пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации заказных убийств, по подозрению в причастности к покушению на убийство в 2021 году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, организатором убийства четырехлетней давности следствие считает Сулейманова. Однако подозреваемые так и не смогли довести убийство до конца, жертва осталась жива. Имя жертвы источник не сообщил.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова 3 октября по ходатайству следствия. Адвокат Сулейманова заявил, что он не признает свою вину, а также что сторона защиты намерена оспорить решение суда.

Бизнесмену предъявили обвинения по ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. По данным изданий Baza и «Известий», задержанного 2 октября Сулейманова обвинили в причастности к убийству главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году. Издания «Коммерсантъ» и Shot также связывают его задержание с делом об убийстве профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, которое было совершено в 1999 году.

Один из фигурантов дела Сулейманова — Абакар Дарбишев — скончался от сердечного приступа после задержания в Подмосковье. Согласно данным «РИА Новости», он являлся старшим родственником другого обвиняемого по этому делу — Мухаммеда Дарбишева, которого арестовали на два месяца по обвинению в покушении на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно данным ТАСС и «Известий», Сулейманов совместно с родственником Расулом Сулеймановым был бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел», разрабатывающей цифровые решения для авиации, включая систему бронирования «Леонардо». По информации СПАРК, Сулейманов владеет долями в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%), совладельцем которых также выступает Расул с долями примерно по 25% в каждой из компаний. Кроме того, Сулейманову принадлежит 37,5% в ООО «Авто Вал» — организации, которая, в свою очередь, фигурировала в числе совладельцев «Сирена-трэвел».