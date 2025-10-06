 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане

ТАСС: как минимум троих пособников Сулейманова задержали в Дагестане

В Дагестане задержали как минимум троих пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации заказных убийств, по подозрению в причастности к покушению на убийство в 2021 году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, организатором убийства четырехлетней давности следствие считает Сулейманова. Однако подозреваемые так и не смогли довести убийство до конца, жертва осталась жива. Имя жертвы источник не сообщил.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова 3 октября по ходатайству следствия. Адвокат Сулейманова заявил, что он не признает свою вину, а также что сторона защиты намерена оспорить решение суда.

Фигурант дела бизнесмена Сулейманова умер после задержания
Общество
Ибрагим Сулейманов

Бизнесмену предъявили обвинения по ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. По данным изданий Baza и «Известий», задержанного 2 октября Сулейманова обвинили в причастности к убийству главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году. Издания «Коммерсантъ» и Shot также связывают его задержание с делом об убийстве профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, которое было совершено в 1999 году.

Один из фигурантов дела Сулейманова — Абакар Дарбишев — скончался от сердечного приступа после задержания в Подмосковье. Согласно данным «РИА Новости», он являлся старшим родственником другого обвиняемого по этому делу — Мухаммеда Дарбишева, которого арестовали на два месяца по обвинению в покушении на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно данным ТАСС и «Известий», Сулейманов совместно с родственником Расулом Сулеймановым был бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел», разрабатывающей цифровые решения для авиации, включая систему бронирования «Леонардо».

По информации СПАРК, Сулейманов владеет долями в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%), совладельцем которых также выступает Расул с долями примерно по 25% в каждой из компаний. Кроме того, Сулейманову принадлежит 37,5% в ООО «Авто Вал» — организации, которая, в свою очередь, фигурировала в числе совладельцев «Сирена-трэвел».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Дагестан задержание покушение на убийство бизнесмен пособники
Материалы по теме
Адвокат Сулейманова заявил, что тот не признает вину в заказном убийстве
Политика
Суд арестовал бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО
Политика
Фигурант дела бизнесмена Сулейманова умер после задержания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 05:59
На Камчатке нашлась пропавшая группа из шести туристов Общество, 05:39
ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане Общество, 05:33
Цены на золото обновили исторический максимум Финансы, 05:25
Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты Политика, 05:13
Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple Бизнес, 04:55
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России Политика, 04:45
Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:32
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден Политика, 03:45
Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР Политика, 03:17
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на свой юбилей в 2026 году Спорт, 03:12
Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям Общество, 03:00