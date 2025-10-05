 Перейти к основному контенту
В Киеве отвергли обвинения в мобилизации кота

Киевский областной ТЦК отверг обвинения в мобилизации кота
Сюжет
Военная операция на Украине
В интернете появилось видео с людьми в военной форме, которые поймали кота около частного дома, посадили в машину и увезли. Управление ТЦК назвало запись фейком

В Киеве отвергли обвинения в мобилизации кота
Video

Киевский областной территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата) отрицает «мобилизацию» кота после того, как в интернете появилось видео с людьми в военной форме, которые поймали животное, посадили его в машину и увезли. Пользователи предположили, что это могли быть сотрудники ТЦК.

Киевский областной ТЦК в своем заявлении в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) отверг обвинения в похищении кота, связав их с «тяжелым мировоззренческим пороком» общества и «пропагандой».

«Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. Ну? А какая форма у ТЦК? Кто хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка, просто не предусмотрена», — объяснили там.

В украинском городе после мобилизации электрика улицы остались без света
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. На фоне нехватки людей, о которой говорил в том числе президент Владимир Зеленский, прошлой весной был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменена категория ограниченно годных. Всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.

Мобилизация идет по плану, на «скандальные» инциденты с территориальными центрами комплектования приходится 5–10% случаев, заявил в июле интервью «Би-би-си Украина» министр обороны Денис Шмыгаль.

В 2024 году словом года на Украине стал неологизм «бусификация» — насильная мобилизация сотрудниками ТЦК с использованием микроавтобусов, которые на Украине называют «бусами».

