Экс-генсек НАТО рассказал, как запретил шутить над Трампом

Дональд Трамп и Йенс Столтенберг (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

В бытность генеральным секретарем НАТО Йенс Столтенберг запретил сотрудникам шутить над президентом США Дональдом Трампом, опасаясь «разрушительных последствий». Об этом он рассказал в своей книге «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны». Фрагмент приводит The Guardian.

Победа Трампа на президентских выборах в 2017 году, по словам Столтенберга, стала для него неожиданностью и поводом для беспокойства. «Я беспокоился о том, что будет дальше, потому что заметил, насколько критически Трамп относился к НАТО во время своей предвыборной кампании», — поделился автор.

Столтенберг также рассказал, что ради сохранения хороших рабочих отношений запретил членам администрации НАТО подшучивать над новым американским президентом и выражать свое недовольство.

«Не будет никаких закатываний глаз на твиты Трампа или его публичные выступления; никаких издевательских насмешек над видео; никаких шуток о гольфе или его манерах. Нулевая терпимость имела решающее значение. Даже небольшая группа подшучивающих над ним может распространиться по всей организации и просочиться наружу. И если до Вашингтона дойдет информация, что сотрудники НАТО сидят и смеются над Дональдом Трампом, это будет иметь разрушительные последствия», — написал Столтенберг.

С 2017 года Трамп называл НАТО «устаревшей организацией», так как считал, что оно не противостоит терроризму. Свое мнение американский лидер изменил только к 2023 году: тогда, по его словам, альянс смог лучше адаптироваться в вопросе борьбы с исламскими боевиками.

Тем не менее с начала правления Трамп требует от стран — членов НАТО повысить оборонные траты. В свой первый срок он добился, чтобы показатель большинства стран достиг 2% от национальных ВВП, а после прихода к власти во второй раз — чтобы тот вырос до 5% ВВП к 2035 году.