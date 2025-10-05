Экс-генсек НАТО рассказал, как альянс чуть не рухнул на встрече с Трампом

Поводом для перепалки стали оборонные расходы, поскольку Трамп был недоволен дисбалансом в объемах взносов среди стран. Кроме того, он возмутился стоимостью возведения офиса НАТО: «Один выстрел из танка — и здание рухнет!»

Йенс Столтенберг и Дональд Трамп (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

На закрытой встрече лидеров НАТО в Брюсселе в июле 2018 года президент США Дональд Трамп пригрозил уйти из альянса и это чуть не разрушило военный блок, рассказал в своей книге «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны» бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Фрагмент приводит The Guardian.

На том саммите американский политик раскритиковал союзников за зависимость от военной мощи США и потребовал увеличить расходы на оборону, подчеркнув, что Вашингтон не обязан «защищать страны, которые не готовы платить за собственную безопасность».

По словам Трампа, США тратят на оборону 4% ВВП и покрывают 80–90% расходов альянса. «Послушайте, если мы уйдем, мы уйдем. Вы отчаянно нуждаетесь в НАТО. Нам не нужно НАТО. <...> Почему я должен продолжать платить за эту организацию, когда она мне не нужна?» — заявил он.

Президент США также раскритиковал новое здание штаб-квартиры НАТО, открытое в 2017 году, за дороговизну. Он спрашивал Столтенберга, зачем столько людей и такая большая штаб-квартира. «$3 млрд за такое здание! Это смешно! Соединенные Штаты платят! Это красивое здание, но один выстрел из танка и здание рухнет», — заявил Трамп.

Затем республиканец объявил, что покидает саммит, поскольку у него «больше нет причин оставаться». «Возможно, это та встреча, на которой развалится НАТО, подумал я. И это происходит на моих глазах. Альянсу удавалось успешно функционировать в течение 70 лет, но не после 12 июля 2018 года», — вспомнил Столтенберг.

Европейские лидеры в результате согласились увеличить оборонные бюджеты до 2% от валового внутреннего продукта. «Если бы он [Трамп] выполнил свою угрозу уйти в знак протеста, нам пришлось бы собирать осколки разрушенного НАТО. Я думаю, он понял, что бьется головой об стену своими требованиями немедленного увеличения бюджета, но в то же время он покинул Брюссель с уверенностью, что к новому году у него будет больше денег», — написал бывший генсек.

После прихода к власти во второй раз Трамп добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры.

Россия воспринимает рост оборонных расходов НАТО как опасную тенденцию. Летом замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Москва намерена «готовиться к худшему» на фоне подобных планов. «Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца», — пояснил дипломат.