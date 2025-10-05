Во Львове сняли зарево от пожаров и большой столб дыма над городом после взрывов

Во Львове заметили большой столб дыма после взрывов

Во Львове после взрывов, прогремевших во время воздушной тревоги, поднялся густой столб дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что на территории промышленного парка Sparrow возник пожар. Он также уточнил, что не располагает информацией о пострадавших. Помимо дыма местные жители сняли на видео зарево от пожаров.

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Во Львове на фоне взрывов остановился общественный транспорт, мэр призвал жителей оставаться в укрытиях.

Помимо Львова взрывы были слышны в Чернигове. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.