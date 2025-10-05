 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Во Львове заметили большой столб дыма после взрывов

Во Львове сняли зарево от пожаров и большой столб дыма над городом после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

Во Львове после взрывов, прогремевших во время воздушной тревоги, поднялся густой столб дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что на территории промышленного парка Sparrow возник пожар. Он также уточнил, что не располагает информацией о пострадавших. Помимо дыма местные жители сняли на видео зарево от пожаров.

Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов
Политика

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Во Львове на фоне взрывов остановился общественный транспорт, мэр призвал жителей оставаться в укрытиях.

Помимо Львова взрывы были слышны в Чернигове. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Теги
Александра Озерова
Львов Украина взрыв дым
