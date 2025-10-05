Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов
В украинском Львове после взрывов остановился общественный транспорт, сообщил мэр города Андрей Садовой в телеграм-канале.
«Общественный транспорт во Львове пока не выходит на маршруты», — написал он и попросил жителей оставаться в укрытиях.
Ночью Садовой писал о взрывах во Львове. Они раздались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.
Также в ночь на 5 октября о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. По его словам, в некоторых районах возникли перебои со светом и водой.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. На фоне работы киевской ПВО Польша подняла в воздух свои и союзные истребители.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов