Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов

После ночных взрывов во Львове остановился общественный транспорт, мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях. Взрывы и воздушная тревога были объявлены по всей Украине

В украинском Львове после взрывов остановился общественный транспорт, сообщил мэр города Андрей Садовой в телеграм-канале.

«Общественный транспорт во Львове пока не выходит на маршруты», — написал он и попросил жителей оставаться в укрытиях.

Ночью Садовой писал о взрывах во Львове. Они раздались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.

Также в ночь на 5 октября о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. По его словам, в некоторых районах возникли перебои со светом и водой.

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. На фоне работы киевской ПВО Польша подняла в воздух свои и союзные истребители.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.