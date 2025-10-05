Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Из них над Белгородской и Воронежской областями сбили по 11 дронов, над Нижегородской — пять. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.
О сбитом минувшей ночью над территорией Брянской области дроне также сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.
На фоне атак дронов в аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты, действующие на момент публикации.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
Вечером в субботу, 4 октября, средства ПВО сбили с 13:00 до 17:00 мск 17 дронов над пятью регионами России. Из них 12 беспилотников сбили над Белгородской областью, еще два — над Курской, и по одному — над Брянской, Орловской и Тульской областями.
