 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над Белгородской и Воронежской областями сбили по 11 дронов, над Нижегородской — пять. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.

О сбитом минувшей ночью над территорией Брянской области дроне также сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

На фоне атак дронов в аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты, действующие на момент публикации.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Вечером в субботу, 4 октября, средства ПВО сбили с 13:00 до 17:00 мск 17 дронов над пятью регионами России. Из них 12 беспилотников сбили над Белгородской областью, еще два — над Курской, и по одному — над Брянской, Орловской и Тульской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников
Политика
Над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников
Политика
В пермских Березниках оцепили поврежденный при атаке беспилотников дом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Суд заблокировал решение Трампа о развертывании Нацгвардии в Портленде Политика, 08:53
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения Политика, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В КНДР заявили о наращивании военного потенциала в ответ на политику США Политика, 08:25
Анкалаев потерял титул UFC в реванш-поединке с бразильцем Перейрой Спорт, 08:15
Поиском пропавшей в Красноярском крае семьи занялись около 250 человек Общество, 07:57
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Москвичам пообещали постепенное понижение температуры Общество, 07:46
Актер из «Папиных дочек» Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов Общество, 07:41
Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов Политика, 07:28
Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника Политика, 07:25
МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные персональные данные Общество, 07:00
Politico рассказало, почему Чехия может стать «новой головной болью» ЕС Политика, 06:54
В Госдуме рассказали о размере и условиях разовой пенсионной выплаты Общество, 06:45