ПВО уничтожила 17 дронов над пятью регионами России

Фото: Минобороны России

Силы ПВО уничтожили за четыре часа 17 украинских БПЛА самолетного типа над пятью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были сбиты в промежутке с 13:00 до 17:00 мск.

12 БПЛА были перехвачены над Белгородской областью, еще два — над Курской, и по одному — над Брянской, Орловской и Тульской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал днем о массированной атаке дронов на регион, в результате которой загорелись два автомобиля, были повреждены остекление многоквартирного дома, ворота в частном домовладении и кровля частного дома.

Позже он сообщал о новых повреждениях, а в 17:18 мск рассказал о четырех пострадавших.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о ранении мирного жителя в результате атаки дронов на автовокзал, кроме того, были повреждены два пассажирских микроавтобуса.