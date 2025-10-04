Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области, один человек ранен

Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Беспилотники «Дартс» Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок городского типа Погар в Брянской области. Удар пришелся по автовокзалу, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Мужчина доставлен в больницу, уточнил глава региона. Он добавил, что также повреждены два пассажирских микроавтобуса.

Днем Богомаз сообщил, что над Брянской областью сбили два дрона, вечером отчитался о еще одном уничтоженном беспилотнике.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 4 октября отразили атаку 117 украинских беспилотников, большинство из них — 27 дронов — сбили над Брянской областью.

Кроме того беспилотники сбили над территориями Волгоградской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Калужской, Новгородской и Смоленской областей, а также над Крымом и Черным морем.