Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области
Беспилотники «Дартс» Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок городского типа Погар в Брянской области. Удар пришелся по автовокзалу, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Мужчина доставлен в больницу, уточнил глава региона. Он добавил, что также повреждены два пассажирских микроавтобуса.
Днем Богомаз сообщил, что над Брянской областью сбили два дрона, вечером отчитался о еще одном уничтоженном беспилотнике.
Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 4 октября отразили атаку 117 украинских беспилотников, большинство из них — 27 дронов — сбили над Брянской областью.
Кроме того беспилотники сбили над территориями Волгоградской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Калужской, Новгородской и Смоленской областей, а также над Крымом и Черным морем.
