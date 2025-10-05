 Перейти к основному контенту
Общество
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасательные операции

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами турпоходов. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

В субботу, 4 октября, двое из трех членов туристической группы, совершавшей несогласованное восхождение на Вилючинский вулкан, погибли в результате падения.

Основной причиной трагедии губернатор назвал нарушение правил восхождения: отсутствие регистрации группы в МЧС, неподходящий для восхождения сезон и игнорирование факта закрытия маршрута. Солодов отметил, что в операции по спасению туристов участвовало около 50 человек.

«Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после ее проведения», — заявил глава региона.

Нашли последнюю участницу сорвавшейся с вулкана на Камчатке группы
Общество
Вид на вулкан Вилючинский

Утром в субботу, 4 октября, один из участников тургруппы из трех человек, совершавшей восхождение на Вилючинский вулкан, позвонил спасателям и попросил о помощи. Во время спуска с вулкана два члена группы сорвались. Мужчина погиб, а девушка, сорвавшаяся вместе с ним, находилась в тяжелом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм. После сообщения об инциденте на помощь выдвинулись спасатели и медики.

Третья участница тургруппы удержалась на склоне, но из-за обледенения не могла спуститься. Девушку нашли, ее осмотрели медики на высоте 1 500 м. Она получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Туристку на носилках спустили к подножью Вилючинского вулкана и передали врачам.

В операции по спасению туристов участвовали сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательные отряды региона, врачи центра медицины катастроф и волонтеров.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Камчатка Владимир Солодов спасательная операция туристы компенсация
