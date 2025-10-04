Число погибших участников восхождения на вулкан Камчатки выросло до двух

Вид на Вилючинский вулкан (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Во время спуска с Вилючинского вулкана на Камчатке скончалась пострадавшая женщина, сорвавшаяся ранее вместе с мужчиной. Таким образом, число погибших участников восхождения увеличилось до двух, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Всего в группе были три человека. Она не была зарегистрирована в МЧС России. Один из участников восхождения позвонил спасателям и попросил о помощи.

Третья участница восхождения удержалась на склоне, но из-за сильного обледенения не могла спуститься. Ее нашли, девушку спускают на высоту 1500 м, там ее ждут медики.

После сообщения о происшествии на вулкане на помощь выдвинулись спасатели и медики — на вертолете центра медицины катастроф и пешком от подножия вулкана.

В спасательной операции задействованы более 40 человек, включая сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательных отрядов региона, врачей центра медицины катастроф и волонтеров.