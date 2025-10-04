 Перейти к основному контенту
Общество
0

Нашли последнюю участницу сорвавшейся с вулкана на Камчатке группы

Вид на вулкан Вилючинский
Вид на вулкан Вилючинский (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Спасатели нашли последнюю участницу группы из трех сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан туристов, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала».

Сейчас девушку спускают на высоту 1500 метров, там ее ждут врачи. Спуск осложняют природные условия — сильная наледь и крутизна склона.

Ранее в министерстве сообщили, что один из туристов погиб, вторая девушка находится в тяжелом состоянии.

Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке
Общество
Фото:ТАСС

Утром 4 октября один из трех туристов позвонил спасателям и сообщил, что члены группы сорвались во время восхождения на вулкан. В МЧС подчеркнули, что группа не была зарегистрирована в министерстве.

На помощь были отправлены вертолет со спасателями и врачами, а также наземная группировка спасателей.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Камчатка туристы вулкан
