Нашли последнюю участницу сорвавшейся с вулкана на Камчатке группы

Вид на вулкан Вилючинский (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Спасатели нашли последнюю участницу группы из трех сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан туристов, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала».

Сейчас девушку спускают на высоту 1500 метров, там ее ждут врачи. Спуск осложняют природные условия — сильная наледь и крутизна склона.

Ранее в министерстве сообщили, что один из туристов погиб, вторая девушка находится в тяжелом состоянии.

Утром 4 октября один из трех туристов позвонил спасателям и сообщил, что члены группы сорвались во время восхождения на вулкан. В МЧС подчеркнули, что группа не была зарегистрирована в министерстве.

На помощь были отправлены вертолет со спасателями и врачами, а также наземная группировка спасателей.