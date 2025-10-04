Нашли последнюю участницу сорвавшейся с вулкана на Камчатке группы
Спасатели нашли последнюю участницу группы из трех сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан туристов, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю в телеграм-канале.
В сообщении говорится, что «спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала».
Сейчас девушку спускают на высоту 1500 метров, там ее ждут врачи. Спуск осложняют природные условия — сильная наледь и крутизна склона.
Ранее в министерстве сообщили, что один из туристов погиб, вторая девушка находится в тяжелом состоянии.
Утром 4 октября один из трех туристов позвонил спасателям и сообщил, что члены группы сорвались во время восхождения на вулкан. В МЧС подчеркнули, что группа не была зарегистрирована в министерстве.
На помощь были отправлены вертолет со спасателями и врачами, а также наземная группировка спасателей.
