Кадыров заявил об отправке в зону спецоперации трофейной бронемашины США

Трофейная американская бронемашина «Кугуар», захваченная российскими военнослужащими в ходе штурма позиций ВСУ, будет отправлена обратно в зону проведения спецоперации, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев», — написал чеченский лидер.

Бронемашина «Cougar» (Кугуар) — американская тяжелая бронированная машина класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected, «защищенный от подрыва на минах и нападений из засады»). Разработана компанией Force Protection Inc. и имеет колесные базы 4x4 и 6x6, а также варианты для перевозки пехоты и выполнения специальных задач, таких как обезвреживание взрывчатых веществ и медицинская эвакуация.

По словам Кадырова, «Кугуар» не дотягивает по своим техническим характеристикам до российских бронетранспортеров аналогичного класса.

«Наши лучше, надежнее и выносливее», — заключил глава Чечни.

В конце сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News заявил, что поставки американского оружия на Украину будут осуществляться на постоянной основе. Рютте отметил, что подход НАТО в части поддержки Украины останется последовательным, а участие союзников в покрытии расходов позволит сохранить регулярность поставок.

Ранее Reuters сообщил о поступлении на Украину первых партий американского вооружения, закупленного за счет европейских союзников США по альянсу.

Россия осуждает любые поставки оружия Украине. Президент страны Владимир Путин заявлял, что западные государства, оказывая «военно-техническую и разведывательную поддержку» Украине, являются » по сути, прямыми участниками конфликта».