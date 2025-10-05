 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров заявил об отправке в зону спецоперации трофейной бронемашины США

Сюжет
Военная операция на Украине

Трофейная американская бронемашина «Кугуар», захваченная российскими военнослужащими в ходе штурма позиций ВСУ, будет отправлена обратно в зону проведения спецоперации, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев», — написал чеченский лидер.

Бронемашина «Cougar» (Кугуар) — американская тяжелая бронированная машина класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected, «защищенный от подрыва на минах и нападений из засады»).

Разработана компанией Force Protection Inc. и имеет колесные базы 4x4 и 6x6, а также варианты для перевозки пехоты и выполнения специальных задач, таких как обезвреживание взрывчатых веществ и медицинская эвакуация.

По словам Кадырова, «Кугуар» не дотягивает по своим техническим характеристикам до российских бронетранспортеров аналогичного класса.

«Наши лучше, надежнее и выносливее», — заключил глава Чечни.

Песков — о поставках оружия Украине: «никакой волшебной пилюли нет»
Политика
Дмитрий Песков

В конце сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News заявил, что поставки американского оружия на Украину будут осуществляться на постоянной основе. Рютте отметил, что подход НАТО в части поддержки Украины останется последовательным, а участие союзников в покрытии расходов позволит сохранить регулярность поставок.

Ранее Reuters сообщил о поступлении на Украину первых партий американского вооружения, закупленного за счет европейских союзников США по альянсу.

Россия осуждает любые поставки оружия Украине. Президент страны Владимир Путин заявлял, что западные государства, оказывая «военно-техническую и разведывательную поддержку» Украине, являются » по сути, прямыми участниками конфликта».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Рамзан Кадыров бронемашины ВСУ зона спецоперации
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
Латвия передала Украине первую партию бронетранспортеров Patria 6x6
Политика
Рютте пообещал непрерывный поток американского оружия на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
МВД Грузии обвинило оперного певца в призывах к свержению власти Политика, 02:50
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Кадыров заявил об отправке в зону спецоперации трофейной бронемашины США Политика, 02:25
Ученые сравнили «таинственный сдвиг» в Земле с превращением снега в воду Технологии и медиа, 02:00
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за воздушных шаров Политика, 01:53
На протестах в Тбилиси пострадали шесть митингующих и 21 полицейский Политика, 01:47
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Политика, 01:27
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Ереван заявил, что соглашение с Баку не коснется российских пограничников Политика, 01:12
Победивший на выборах в Чехии Бабиш заявил, что «Украина не готова к ЕС» Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин назвал качество образования залогом лидерства в науке и технологиях Общество, 00:37
Патрушев заявил о превосходстве российской армии над американской Политика, 00:07
Трамп рассказал, когда наступит перемирие в Газе Политика, 04 окт, 23:49
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 04 окт, 23:24