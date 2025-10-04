Премьер Грузии возложил ответственность за протесты на посла ЕС

Послу ЕС следовало не поддержать протесты, а «дистанцироваться и решительно осудить происходящее на улицах Тбилиси», заявил Кобахидзе. Из-за беспорядков в день выборов возбуждено несколько уголовных дел

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за массовые протесты в день муниципальных выборов несет посол Евросоюза.

Со слов премьера, «конкретные люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку «попытке свержения конституционного строя». «Среди них, например, представитель Евросоюза», — заявил Кобахидзе (цитата по Rustavi2), отметив, что дипломат поддержал акции протеста.

По мнению премьера, послу следует «выйти, дистанцироваться и решительно осудить все, что происходит на улицах Тбилиси».

В похожем ключе выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который, по предварительным данным ЦИК, переизбрался на пост мэра Тбилиси с 71% голосов. Он заявил, что «все беды, которые происходят с Грузией, — это управляемые извне процессы». «О каких европейских партнерах идет речь? О тех, кто разжигает насилие, способствует углублению поляризации, подстрекает агрессоров. О ком мы говорим?» — сказал Каладзе (цитата по Interpressnews).

Хотя подсчет голосов в стране еще продолжается, Кобахидзе заявил, что во всех муниципалитетах избиратели отдали более 70% голосов за «Грузинскую мечту». В Тиблиси, где обработаны 98% протоколов, результат правящей партии составил 70,1%, сообщила ЦИК. По словам главы комиссии Георгия Каландаришвили, «выборы прошли в спокойной, организованной и свободной обстановке», нарушений практически не было.

Митинг оппозиции начался днем 4 октября. Протестующие перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента, еще одна небольшая группа направилась к президентскому дворцу. Часть демонстрантов прорвались во двор здания и снесли металлическое ограждение, их разогнала полиция. Сотрудники правоохранительных органов периодически поливают людей из водометов, протестующие установили баррикады из стульев и столов.

В МВД Грузии заявили, что митинги вышли за рамки закона, пострадали 14 полицейских. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о призывах к насильственному свержению государственной власти.