В Грузии возбудили уголовные дела в связи с протестами в Тбилиси
МВД Грузии завело уголовные дела в связи с протестами в Тбилиси, в том числе о призывах к насильственному свержению государственной власти, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дархвелидзе на брифинге в МВД, передает Rustavi.
Дела возбудили по статьям 317, 187, 222 и 225 Уголовного кодекса, что включает:
- нападение на полицейского,
- призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти,
- организацию, руководство или участие в групповом насилии,
- захват или попытку блокировать объекты стратегического или особого значения.
В МВД сообщили, что во время акций пострадали 14 полицейских. По словам замминистра, несмотря на неоднократные призывы сотрудников правоохранительных органов к участникам акции, протестующие не подчинились законным требованиям правоохранительных органов.
Протесты начались 4 октября на фоне выборов в органы местного самоуправления, проходящих в тот же день. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, по предварительным данным штабов партии «Грузинская мечта», она лидирует на местных выборах, набрав свыше 70% голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси.
Протестующие несли государственные флаги и баннеры с лозунгами против несправедливости, обвиняя действующие власти в связях с Россией. Участники акций ворвались во двор президентского дворца, они также строили баррикады и поджигали их.
