 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

Протесты в Грузии начались в день муниципальных выборов. Премьер Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» лидирует по итогам голосования. Спецназ применил против демонстрантов перцовый спрей и водометы

Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца
Video

Участники акций в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Орбелиани, сообщает Rustavi.

Протестующие пробили металлические барьеры, часть демонстрантов смогла попасть во внутренний двор резиденции. Есть задержанные.

Спецназ применил против участников акции, находившихся у ворот, перцовый спрей. Против протестующих также применили водометы, передает телеканал.

По данным ТАСС, протестующие бросают камни в президентский дворец и запускают пиротехнику в полицейских. Как пишет AmBebi, из здания администрации дополнительно вышли представители спецподразделения.

В МВД Грузии заявили, что проходящий митинг превысил нормы, установленные Законом о собраниях и манифестациях, передает TV Pirveli. «Организаторы митинга призывали к насилию, направленному на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания Президентского дворца на Атонели и попытались прорваться внутрь», — говорится в заявлении.

По данным TV Pirveli есть раненые как среди демонстрантов, так и среди силовиков.

Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов
Политика
Фото:Zurab Tsertsvadze / AP / ТАСС

Демонстранты направились ко дворцу после митинга на площади Свободы.

Днем 4 октября Interpress и Ambebi сообщили о начале массовых протестов в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления, проходящих в упомянутый день.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, по предварительным данным штабов партии «Грузинская мечта», она лидирует на местных выборах, набрав свыше 70% голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли около 1,2 миллиона граждан, что сопоставимо с явкой на выборах 2014 и 2017 годов. 

Ранее демонстранты собрались у парламента на проспекте Руставели, а также на площади Свободы. Колонна студентов прошла от Тбилисского госуниверситета, полностью перекрыв проспект Меликишвили. Протестующие несли государственные флаги и баннеры с лозунгами против несправедливости, обвиняя действующие власти в связях с Россией.

Участники заявляют, что выступают за свободное и независимое будущее страны и требуют мирных перемен, досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных. Выборы проходят с 8:00 до 20:00 (c 7:00 до 19:00 мск), участие в них принимают 12 партий. В Тбилиси также проходят выборы мэра, на них зарегистрированы девять кандидатов.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Тбилиси протесты местные выборы
Материалы по теме
В Тбилиси начались массовые протесты на фоне выборов
Политика
Мэр Тбилиси посоветовал Зеленскому следить за своей страной
Политика
В Тбилиси заявили о требовании Запада открыть второй фронт против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд», впервые в сезоне не пропустив Спорт, 18:58
Зеленский ввел новые санкции против России Политика, 18:56
Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области Политика, 18:47
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
На МЦД-4 запустили юбилейную черную «Иволгу» Город, 18:44
Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов Политика, 18:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Спецборт с 137 активистами с флотилии Sumud прибыл в Стамбул Политика, 18:25
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Политика, 18:22
В переговорах о мире в Газе будут участвовать Уиткофф и зять Трампа Политика, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Юрий Семин опроверг информацию, что он может возглавить «МЛ Витебск» Спорт, 18:09
Число погибших участников восхождения на вулкан Камчатки выросло до двух Общество, 18:04