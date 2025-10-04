Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца
Участники акций в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Орбелиани, сообщает Rustavi.
Протестующие пробили металлические барьеры, часть демонстрантов смогла попасть во внутренний двор резиденции. Есть задержанные.
Спецназ применил против участников акции, находившихся у ворот, перцовый спрей. Против протестующих также применили водометы, передает телеканал.
По данным ТАСС, протестующие бросают камни в президентский дворец и запускают пиротехнику в полицейских. Как пишет AmBebi, из здания администрации дополнительно вышли представители спецподразделения.
В МВД Грузии заявили, что проходящий митинг превысил нормы, установленные Законом о собраниях и манифестациях, передает TV Pirveli. «Организаторы митинга призывали к насилию, направленному на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания Президентского дворца на Атонели и попытались прорваться внутрь», — говорится в заявлении.
По данным TV Pirveli есть раненые как среди демонстрантов, так и среди силовиков.
Демонстранты направились ко дворцу после митинга на площади Свободы.
Днем 4 октября Interpress и Ambebi сообщили о начале массовых протестов в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления, проходящих в упомянутый день.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, по предварительным данным штабов партии «Грузинская мечта», она лидирует на местных выборах, набрав свыше 70% голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли около 1,2 миллиона граждан, что сопоставимо с явкой на выборах 2014 и 2017 годов.
Ранее демонстранты собрались у парламента на проспекте Руставели, а также на площади Свободы. Колонна студентов прошла от Тбилисского госуниверситета, полностью перекрыв проспект Меликишвили. Протестующие несли государственные флаги и баннеры с лозунгами против несправедливости, обвиняя действующие власти в связях с Россией.
Участники заявляют, что выступают за свободное и независимое будущее страны и требуют мирных перемен, досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных. Выборы проходят с 8:00 до 20:00 (c 7:00 до 19:00 мск), участие в них принимают 12 партий. В Тбилиси также проходят выборы мэра, на них зарегистрированы девять кандидатов.
