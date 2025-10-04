Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов
По предварительным данным штабов правящей партии «Грузинская мечта», она одерживает уверенную победу на выборах, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси и крупнейшие города страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет «Первый грузинский».
Кобахидзе также сообщил, что, по данным Центральной избирательной комиссии, на участки пришли почти 1,2 миллиона граждан, что соответствует показателям активности на выборах 2014 и 2017 годов. Глава правительства поблагодарил избирателей за участие и призвал остальных проявить активность, напомнив, что «каждый голос вносит вклад в мирное и стабильное развитие страны и каждого муниципалитета».
По словам Кобахидзе, избирательный процесс проходит спокойно и в условиях, «свободных от любого давления».
В Грузии проходят выборы органов местного самоуправления. Голосование началось в 8:00 (7:00 мск) и завершится в 20:00 (19:00 мск). По всей стране открыты более 3 тыс. избирательных участков. Для участия в выборах зарегистрированы 12 политических партий. В Тбилиси также проходят выборы мэра, на них зарегистрированы девять кандидатов.
По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, предварительные результаты станут известны примерно через два часа после окончания голосования.
4 октября на фоне выборов несколько акций протеста проходят в Тбилиси. Протестующие перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента, а затем ворвались во двор президентского дворца.
Студенты назвали целью митинга борьбу за родину и обвинили действующие власти, в том числе Кобахидзе, в тесной связи с Россией.
