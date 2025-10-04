Спецборт с 137 активистами с флотилии Sumud прибыл в Стамбул

Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu / Reuters

В Стамбул прибыл спецборт Turkish Airlines, доставивший 137 активистов, ранее задержанных в международных водах на судах флотилии Global Sumud Flotilla, сообщает TRT Harber. В МИДе Израиля сообщали о депортации в Турцию 137 человек.

Среди прибывших — 36 граждан Турции и представители третьих стран.

Активистов встретили в аэропорту официальные лица и граждане. Прибывшие пройдут процедуру медицинского осмотра в Институте судебной медицины в Енибосне. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что работа по возвращению остальных граждан продолжается. Активисты сообщили о трудностях, с которыми столкнулись во время задержания, включая ограничение доступа к пище и воде. Они выразили благодарность турецким властям и дипломатическим представительствам за поддержку.

В МИДе Израиля сообщили, что депортировали участников флотилии — граждан и подданных Алжира, Бахрейна, Великобритании, Иордании, Италии, Кувейта, Ливии, Мавритании, Малайзии, Марокко, США, Туниса, Турции и Швейцарии. Накануне, 3 октября, Израиль сообщил о выдворении первой группы задержанных активистов — тогда речь шла о четырех гражданах Италии.

«Флотилия стойкости» (флотилия «Сумуд») — это международное морское движение, стартовавшее летом 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В его составе — более 50 судов и тысячи участников, прибывших из свыше 44 государств. Проект получил политическую поддержку более десяти министров иностранных дел, ряда итальянских партий и политиков, парламентариев из Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро, а также специального докладчика ООН по вопросу о положении на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

Корабли флотилии выдвинулись из портов разных стран, включая Испанию, Италию, Грецию, Тунис, в августе-сентябре. Израиль блокировал флотилию 1 октября. В МИДе сообщили, что пассажиров кораблей, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, направили в израильский порт.

МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.