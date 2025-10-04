 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

Спецборт с 137 активистами с флотилии Sumud прибыл в Стамбул

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu / Reuters
Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu / Reuters

В Стамбул прибыл спецборт Turkish Airlines, доставивший 137 активистов, ранее задержанных в международных водах на судах флотилии Global Sumud Flotilla, сообщает TRT Harber. В МИДе Израиля сообщали о депортации в Турцию 137 человек.

Среди прибывших — 36 граждан Турции и представители третьих стран.

Активистов встретили в аэропорту официальные лица и граждане. Прибывшие пройдут процедуру медицинского осмотра в Институте судебной медицины в Енибосне. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что работа по возвращению остальных граждан продолжается. Активисты сообщили о трудностях, с которыми столкнулись во время задержания, включая ограничение доступа к пище и воде. Они выразили благодарность турецким властям и дипломатическим представительствам за поддержку.

В МИДе Израиля сообщили, что депортировали участников флотилии — граждан и подданных Алжира, Бахрейна, Великобритании, Иордании, Италии, Кувейта, Ливии, Мавритании, Малайзии, Марокко, США, Туниса, Турции и Швейцарии. Накануне, 3 октября, Израиль сообщил о выдворении первой группы задержанных активистов — тогда речь шла о четырех гражданах Италии.

«Флотилия стойкости» (флотилия «Сумуд») — это международное морское движение, стартовавшее летом 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В его составе — более 50 судов и тысячи участников, прибывших из свыше 44 государств.

Проект получил политическую поддержку более десяти министров иностранных дел, ряда итальянских партий и политиков, парламентариев из Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро, а также специального докладчика ООН по вопросу о положении на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

CBS узнал, что Нетаньяху лично одобрил операции против судов флотилии
Политика

Корабли флотилии выдвинулись из портов разных стран, включая Испанию, Италию, Грецию, Тунис, в августе-сентябре. Израиль блокировал флотилию 1 октября. В МИДе сообщили, что пассажиров кораблей, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, направили в израильский порт.

МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Израиль Грета Тунберг Турция
Материалы по теме
CBS узнал, что Нетаньяху лично одобрил операции против судов флотилии
Политика
Израиль заявил о доказательствах связи флотилии Тунберг с ХАМАС
Политика
В Европе прошли протесты после перехвата Израилем флотилии Тунберг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд», впервые в сезоне не пропустив Спорт, 18:58
Зеленский ввел новые санкции против России Политика, 18:56
Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области Политика, 18:47
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
На МЦД-4 запустили юбилейную черную «Иволгу» Город, 18:44
Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов Политика, 18:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Спецборт с 137 активистами с флотилии Sumud прибыл в Стамбул Политика, 18:25
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Политика, 18:22
В переговорах о мире в Газе будут участвовать Уиткофф и зять Трампа Политика, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Юрий Семин опроверг информацию, что он может возглавить «МЛ Витебск» Спорт, 18:09
Число погибших участников восхождения на вулкан Камчатки выросло до двух Общество, 18:04