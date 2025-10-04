 Перейти к основному контенту
CBS узнал, что Нетаньяху лично одобрил операции против судов флотилии

CBS: Нетаньяху лично одобрил операции против судов флотилии
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Эти суда с активистами везли гуманитарную помощь в сектор Газа. На борту одного из них была в том числе шведская активистка Грета Тунберг

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил военные операции против двух судов флотилии Global Sumud Flotilla. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Эти суда направлялись в сектор Газа с гуманитарной помощью и активистами, в том числе со шведской климатической активисткой Гретой Тунберг.

«Флотилия стойкости» (флотилия «Сумуд») — это международное морское движение, стартовавшее летом 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В ее составе — более 50 судов и тысячи участников, прибывших из свыше 44 государств.

Проект получил политическую поддержку более десяти министров иностранных дел, ряда итальянских партий и политиков, парламентариев из Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро, а также специального докладчика ООН по вопросу о положении на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

Израиль заявил о доказательствах связи флотилии Тунберг с ХАМАС
Политика
Фото:Mohamed Messara / EPA / ТАСС

Вечером 1 октября израильские военные остановили флотилию «Сумуд», которая находилась в нескольких часах пути от побережья Газы. В результате были задержаны около 70 активистов. Организаторы флотилии заявили, что действия Израиля были незаконными. В «Сумуде» сообщили, что одно из судов, «Флорида», было намеренно протаранено, а два других судна, «Альма» и «Сирус», подверглись обстрелу из водометов.

МИД Израиля утверждает, что флотилия имеет связь с ХАМАС — движением, против которого проводятся боевые действия в секторе Газа. В публикации на платформе X ведомство заявило, что истинной целью участников является «провокация», добавив, что им были предложены альтернативные способы доставки гуманитарной помощи в анклав.

После этого министерство сообщило, что задержанные члены экспедиции были перевезены в израильский порт и находятся под охраной. Среди них — Тунберг.

Четверо граждан Италии были высланы из Израиля, остальные находятся в процессе депортации. В МИДе страны отметили, что Израиль стремится завершить эту процедуру как можно скорее.

