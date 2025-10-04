Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников

ПВО уничтожила 20 беспилотников над Белгородской, Брянской и Орловской областями

Фото: Минобороны России

С 11:00 до 13:00 мск средства ПВО уничтожили над российскими регионами 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — 17 — сбили над территорией Белгородской области, два — над Брянской и один — над Орловской областью.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 08:00 до 11:00 мск 29 украинских беспилотников, все они были сбиты над Белгородской областью.

В ночь на 4 октября средства противовоздушной обороны отразили атаку 117 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — 27 уничтожили над Брянской областью, еще 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом.

Еще 11 беспилотников сбили над Ростовской областью. В Воронежской и Белгородской областях отразили налет десяти и восьми БПЛА соответственно, в Ленинградской и Калужской — шести и четырех.