Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников
С 11:00 до 13:00 мск средства ПВО уничтожили над российскими регионами 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Больше всего дронов — 17 — сбили над территорией Белгородской области, два — над Брянской и один — над Орловской областью.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 08:00 до 11:00 мск 29 украинских беспилотников, все они были сбиты над Белгородской областью.
В ночь на 4 октября средства противовоздушной обороны отразили атаку 117 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — 27 уничтожили над Брянской областью, еще 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом.
Еще 11 беспилотников сбили над Ростовской областью. В Воронежской и Белгородской областях отразили налет десяти и восьми БПЛА соответственно, в Ленинградской и Калужской — шести и четырех.
