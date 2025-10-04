Над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

Дроны были уничтожены в период с 8:00 до 11:00 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал прошедший сентябрь «очень тяжелым» для региона. За месяц там погибли 20 человек, ранены — 185. «Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем семьям погибших, всем близким тех, кто ушел от нас. Мы никогда не забудем их имена, будем стараться помочь всем, чем можем», — написал он в телеграм.

За прошедшие сутки над российскими регионами перехватили и уничтожили 117 дронов. Из них 27 — над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 — над Курской областью и Крымом, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской, 8 — над Белгородской, 6 — над Ленинградской, 4 — над Калужской, по 2 — над Новгородской областью и Черным морем, 1 — над Смоленской областью.