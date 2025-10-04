Над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
Дроны были уничтожены в период с 8:00 до 11:00 мск.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал прошедший сентябрь «очень тяжелым» для региона. За месяц там погибли 20 человек, ранены — 185. «Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем семьям погибших, всем близким тех, кто ушел от нас. Мы никогда не забудем их имена, будем стараться помочь всем, чем можем», — написал он в телеграм.
За прошедшие сутки над российскими регионами перехватили и уничтожили 117 дронов. Из них 27 — над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 — над Курской областью и Крымом, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской, 8 — над Белгородской, 6 — над Ленинградской, 4 — над Калужской, по 2 — над Новгородской областью и Черным морем, 1 — над Смоленской областью.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов