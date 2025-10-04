Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали

Video

Суд в Балашихе арестовал на два месяца 39-летнего мужчину, обвиняемого в попытке похищения восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Как отмечает СК, на допросе мужчина не признал свою вину, а также не смог пояснить мотив своего поступка, ссылаясь на нахождение в состоянии алкогольного опьянения. По данным прокуратуры, он не имеет постоянной регистрации на территории Московской области.

О задержании мужчины СК сообщил 3 октября. По данным следствия, 1 октября подозреваемый увидел девочку, стоявшую на улице без сопровождения взрослых, схватил ее за руку и попытался увести в неизвестном направлении. Действия злоумышленника пресек очевидец. Личность и местонахождение обвиняемого установили в кратчайшие сроки, изучив записи с камер видеонаблюдения.

В июле 2024 года другой мужчина пытался дважды украсть ребенка в московском парке. По данным полиции, 15-летняя девочка гуляла со своей четырехмесячной сестрой, когда к ним подбежал незнакомец, который достал ребенка из коляски и побежал с ним. За ним бросился прохожий, мужчина бросил девочку на землю и убежал.

Когда за ребенком пришла мама, мужчина вновь попытался похитить девочку — уже из рук женщины. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о похищении — ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса.