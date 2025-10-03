 Перейти к основному контенту
В Балашихе задержали мужчину по подозрению в попытке похищения ребенка

В Балашихе задержали мужчину по подозрению в попытке похищения 8-летней девочки
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковной Балашихе задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в попытке похищения восьмилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, 1 октября подозреваемый увидел девочку, стоявшую на улице без сопровождения взрослых, схватил ее за руку и попытался увести в неизвестном направлении. Инцидент произошел днем в городской черте.

Попытка похищения была предотвращена благодаря бдительности очевидца, который пресек действия злоумышленника. Личность и местонахождение подозреваемого установили в кратчайшие сроки, после чего его задержали.

Юристы рассказали, что ждет бабушку за «похищение» внучки из России
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент преступления, а также провели обыск по месту жительства задержанного. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее похитить ребенка в присутствии прохожих пытался мужчина в районе Выхино-Жулебино. Там 15-летняя девочка гуляла со своей четырехмесячной сестрой. К ним подбежал незнакомый мужчина, который достал ребенка из коляски и побежал с ним. За ним бросился прохожий, мужчина бросил девочку на землю и убежал.

Когда за ребенком пришла мама, мужчина вновь попытался похитить девочку — уже из рук женщины. За ним поехал курьер на велосипеде, и мужчина вновь бросил ребенка на землю. В итоге полиция задержала мужчину. Оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

