Похищенную отцом три года назад девочку нашли в ТЦ в Новосибирске

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Судебные приставы в Новосибирске нашли девочку, похищенную отцом три года назад, ребенок находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Новосибирской области в своем аккаунте «ВКонтакте».

Девочку обнаружили на выходе из торгового центра в Новосибирске, она шла с бабушкой.

Ранее мужчина намеренно скрыл дочь от бывшей супруги и судебных приставов, хотя, согласно решению суда, должен был отдать ей ребенка. В феврале судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку, исходя из позже поступившей информации о том, что разыскиваемые находятся в Новосибирске, дело было передано в сибирский регион.

Сотрудники правоохранительных органов вычислили местонахождение девочки по камерам в ТЦ.

Девочку отвезли в отдел полиции, куда подъехал и сам отец, который также скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения. Он объяснил, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен.

Так как законного представителя несовершеннолетней, ее матери, рядом не было, девочку передали в органы опеки и попечительства. «Ввиду того, что мать и дочь не виделись три года, в настоящее время с ними работают психологи, чтобы подготовить их к встрече и дальнейшему общению», — говорится в сообщении.

В начале сентября Центральный аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой взял под контроль дело о россиянке, которую бабушка по отцу вывезла в Грецию и оформила там опеку, ограничив права матери. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, бабушка ведет себя агрессивно, скрывает местонахождение внучки, не дает родителям общаться с ребенком и часто меняет место жительства.

Греческие власти пока не способствуют возвращению девочки. Российская сторона намерена добиваться возвращения ребенка.