 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Похищенную отцом три года назад девочку нашли в ТЦ в Новосибирске

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области
Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Судебные приставы в Новосибирске нашли девочку, похищенную отцом три года назад, ребенок находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Новосибирской области в своем аккаунте «ВКонтакте».

Девочку обнаружили на выходе из торгового центра в Новосибирске, она шла с бабушкой.

Ранее мужчина намеренно скрыл дочь от бывшей супруги и судебных приставов, хотя, согласно решению суда, должен был отдать ей ребенка. В феврале судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку, исходя из позже поступившей информации о том, что разыскиваемые находятся в Новосибирске, дело было передано в сибирский регион.

Бабушка вывезла девочку из России и лишила ее маму прав
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Сотрудники правоохранительных органов вычислили местонахождение девочки по камерам в ТЦ.

Девочку отвезли в отдел полиции, куда подъехал и сам отец, который также скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения. Он объяснил, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен.

Так как законного представителя несовершеннолетней, ее матери, рядом не было, девочку передали в органы опеки и попечительства. «Ввиду того, что мать и дочь не виделись три года, в настоящее время с ними работают психологи, чтобы подготовить их к встрече и дальнейшему общению», — говорится в сообщении.

В начале сентября Центральный аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой взял под контроль дело о россиянке, которую бабушка по отцу вывезла в Грецию и оформила там опеку, ограничив права матери. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, бабушка ведет себя агрессивно, скрывает местонахождение внучки, не дает родителям общаться с ребенком и часто меняет место жительства.

Греческие власти пока не способствуют возвращению девочки. Российская сторона намерена добиваться возвращения ребенка.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Новосибирская область ребенок федеральный розыск
Материалы по теме
Польский миллионер извинился за кражу кепки у ребенка на US Open
Спорт
В Домодедово 12-летняя девочка по ошибке выпила моторное масло
Общество
Бабушка вывезла девочку из России и лишила ее маму прав
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В Оренбургской области дроны пытались атаковать промышленный объект Политика, 12:25
Мэр Орска сообщил о работе сил Минобороны в городе Политика, 12:20
Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело Общество, 12:18
В Казахстане у незаконных майнеров конфисковали $642 тыс. в криптовалюте Крипто, 12:18
Минпросвещения расширит эксперимент со сдачей двух ОГЭ Общество, 12:11
Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы Спорт, 12:00
Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы Общество, 11:59
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Отмена льгот по страховым взносам: к чему готовиться компаниям и ИППодписка на РБК, 11:58
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Задержанный во Франции и шедший из России танкер Boracay покинул порт Политика, 11:57
В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ Общество, 11:52
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией Политика, 11:52
В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники Политика, 11:48
Команда The Cultt — о состоянии ресейла и новом подходе к селекции Стиль, 11:47