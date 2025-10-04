 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники рассылают россиянам письма на электронную почту от имени банков о якобы введенном новом налоге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, направляют по электронной почте предупреждения о том, что вскоре со счетов будет списан новый налог. В письме они утверждают, что если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, то он будет ежемесячно перечислять в бюджет десятки тысяч рублей.

Как отмечают в МВД, подобные предупреждения о новом налоге приходят клиентам от имени всех крупных банков. Мошенники стилизуют рассылаемые письма под каждый конкретный банк. Сумма указанного «налога» составляет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

В МВД раскрыли новую схему мошенников с имитацией «Госуслуг»
Общество

Когда пользователь переходит по ссылке в письме, открывается поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». Мошенники видят этот номер и используют его для получения доступа к личному кабинету на настоящем сайте банка, добавили в МВД.

В августе МВД рассказало о мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники звонят жертве от имени сотрудников налоговой или социальной службы. Они сообщают о положенной по закону выплате, например о налоговом вычете за обучение.

Для «оформления» преступники просят граждан сообщить цифровой код из СМС, после чего звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций.

