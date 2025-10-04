МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом

Мошенники рассылают россиянам письма на электронную почту от имени банков о якобы введенном новом налоге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, направляют по электронной почте предупреждения о том, что вскоре со счетов будет списан новый налог. В письме они утверждают, что если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, то он будет ежемесячно перечислять в бюджет десятки тысяч рублей.

Как отмечают в МВД, подобные предупреждения о новом налоге приходят клиентам от имени всех крупных банков. Мошенники стилизуют рассылаемые письма под каждый конкретный банк. Сумма указанного «налога» составляет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Когда пользователь переходит по ссылке в письме, открывается поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». Мошенники видят этот номер и используют его для получения доступа к личному кабинету на настоящем сайте банка, добавили в МВД.

В августе МВД рассказало о мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники звонят жертве от имени сотрудников налоговой или социальной службы. Они сообщают о положенной по закону выплате, например о налоговом вычете за обучение.

Для «оформления» преступники просят граждан сообщить цифровой код из СМС, после чего звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций.