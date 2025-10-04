 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Ницце при стрельбе с участием наркоторговцев погибли два человека

В Ницце при стрельбе с участием наркоторговцев погибли 2 человека, 5 ранены

В районе Мулен в Ницце произошла стрельба. По данным регионального префекта, два человека погибли, пятеро ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мэр города Кристиан Эстрози сообщил, что стрельба была связана с наркоторговлей и велась из автоматического оружия. «Нападение наркобандитов привело к стрельбе из автоматического оружия», — написал он в Х.

Очевидцы, как сообщает Nice-Matin, заявили, что нападавший открыл огонь из автомата Калашникова, после чего скрылся с места происшествия. Le Figaro со ссылкой на полицию сообщает, что жертвами стали двое мужчин в возрасте 50 и 20 лет. Их, по информации издания, расстреляли из двух машин.

Прокурор Дамиен Мартинелли заявил о начале расследования по факту умышленного убийства и покушения на убийство, совершенного организованной бандой. Префект сообщил, что в район Мулен прибудут дополнительные силы для обеспечения безопасности.

«По решению министра внутренних дел, начиная с завтрашнего дня будет мобилизовано подкрепление для обеспечения восстановления безопасности в этом районе, которое будет оставаться там столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.

Один из погибших у синагоги в Манчестере был случайно застрелен полицией
Общество
Фото:Phil Noble / Reuters

В декабре 2024 года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы у лагеря для мигрантов под Дюнкерком и в соседнем городе во Франции. В числе жертв — сотрудники службы безопасности и мигранты.

Ответственность за трагедию на себя взял 22-летний француз, он сдался полиции. В багажнике у мужчины обнаружили три единицы оружия.

Полина Дуганова
Франция Ницца стрельба убитые раненные
