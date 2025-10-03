 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Один из погибших у синагоги в Манчестере был случайно застрелен полицией

Фото: Phil Noble / Reuters
Фото: Phil Noble / Reuters

Судебно-медицинская экспертиза показала, что один из погибших во время нападения на синагогу в пригороде Манчестера 2 октября 2925 года мог быть случайно убит сотрудниками полиции, которые пытались остановить террориста. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на начальника полиции Большого Манчестера Стивена Уотсона.

По его словам, патологоанатом обнаружил у жертвы огнестрельное ранение, хотя  у нападавшего не было ни пистолета, ни ружья. Уотсон назвал ранение возможным «трагическим и непредвиденным последствием» действий полиции. 

В Британии сообщили о новых мерах после атаки на синагогу в Манчестере
Общество
Фото:Phil Noble / Reuters

Нападение на синагогу еврейской общины Хитон-парка на Миддлтон-Роуд в Крампсолле произошло в Йом Кипур — один из самых важных дней в иудаизме, когда евреи усиленно молятся, постятся и посещают синагоги. Рано утром преступник на автомобиле совершил наезд на людей, потом стал резать их ножом. На нем был муляж пояса со взрывчаткой. Через несколько минут полицейские застрелили нападавшего. Им оказался 35-летний британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами.   

В результате нападения погибли двое местных жителей - 53-летний Адриан Доулби и 66-летний ле Мелвин Кравитц. Еще троих госпитализировали в  тяжелом состоянии. 

«Обе жертвы находились близко друг к другу за дверью синагоги, поскольку верующие действовали смело, чтобы не дать злоумышленнику проникнуть внутрь», — приводит AP слова шефа полиции.

После трагедии в Манчестере правительство Великобритании усилило охрану еврейских общин по всей стране.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Денис Малышев
Манчестер синагога антисемитизм полиция теракт
