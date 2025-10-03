Один из погибших у синагоги в Манчестере был случайно застрелен полицией

Фото: Phil Noble / Reuters

Судебно-медицинская экспертиза показала, что один из погибших во время нападения на синагогу в пригороде Манчестера 2 октября 2925 года мог быть случайно убит сотрудниками полиции, которые пытались остановить террориста. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на начальника полиции Большого Манчестера Стивена Уотсона.

По его словам, патологоанатом обнаружил у жертвы огнестрельное ранение, хотя у нападавшего не было ни пистолета, ни ружья. Уотсон назвал ранение возможным «трагическим и непредвиденным последствием» действий полиции.

Нападение на синагогу еврейской общины Хитон-парка на Миддлтон-Роуд в Крампсолле произошло в Йом Кипур — один из самых важных дней в иудаизме, когда евреи усиленно молятся, постятся и посещают синагоги. Рано утром преступник на автомобиле совершил наезд на людей, потом стал резать их ножом. На нем был муляж пояса со взрывчаткой. Через несколько минут полицейские застрелили нападавшего. Им оказался 35-летний британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами.

В результате нападения погибли двое местных жителей - 53-летний Адриан Доулби и 66-летний ле Мелвин Кравитц. Еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Обе жертвы находились близко друг к другу за дверью синагоги, поскольку верующие действовали смело, чтобы не дать злоумышленнику проникнуть внутрь», — приводит AP слова шефа полиции.

После трагедии в Манчестере правительство Великобритании усилило охрану еврейских общин по всей стране.