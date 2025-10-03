 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Два города в подконтрольной Киеву части Донбасса остались без света

Константиновка и Дружковка полностью остались без света
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Два города в Донбассе, Константиновка и Дружковка, а также некоторые районы Краматорска остались без света, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филакшин в телеграм-канале.

«Суспильне» сообщает, что незадолго до отключения электричества в Краматорске раздался взрыв. После взрыва «Краматорские РЭС» сообщили, что город частично остался без электроснабжения в связи с аварийным отключением.

Газодобывающие предприятия под Полтавой остановили работу после взрывов
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Также о повреждении энергообъектов в ночь на 3 октября сообщали власти Полтавской области.

Минобороны России сообщало о нанесении массированного удара в ночь на 3 октября по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Российское ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Егор Алимов
Краматорск электричество Украина
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
ХАМАС согласился на план Трампа о прекращении войны в секторе Газа Политика, 22:57
При ударе дрона в Донбассе погиб французский фоторепортер Политика, 22:44
Поиски авиацией пропавшей семьи под Красноярском отложили из-за непогоды Общество, 22:38
Глава Ford рассказал, зачем отправил своего сына работать сварщиком Бизнес, 22:10
Как Япония опять оказалась на пороге смены главы правительства Политика, 22:04
«Металлург» второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА Спорт, 21:45
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 21:43
На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов Общество, 21:29
«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:22
Как будет выглядеть монета $1 с изображением Трампа и надписью Fight Финансы, 21:16
Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов Политика, 21:08