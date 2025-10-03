Два города в подконтрольной Киеву части Донбасса остались без света

Фото: Ed Ram / Getty Images

Два города в Донбассе, Константиновка и Дружковка, а также некоторые районы Краматорска остались без света, заявил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филакшин в телеграм-канале.

«Суспильне» сообщает, что незадолго до отключения электричества в Краматорске раздался взрыв. После взрыва «Краматорские РЭС» сообщили, что город частично остался без электроснабжения в связи с аварийным отключением.

Также о повреждении энергообъектов в ночь на 3 октября сообщали власти Полтавской области.

Минобороны России сообщало о нанесении массированного удара в ночь на 3 октября по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Российское ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.