Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам Украины

Фото: Global Look Press

По предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры был нанесен массированный удар. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве указали, что удар наносился «высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами».

Там указали, что цели удары достигнуты, а «все назначенные объекты поражены».

Накануне, 2 октября, Минобороны сообщило, что военные ударили по объекту транспорта для предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также местам сборки БПЛА большой дальности.

Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, места временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.