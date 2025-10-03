Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам Украины
По предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры был нанесен массированный удар. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве указали, что удар наносился «высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами».
Там указали, что цели удары достигнуты, а «все назначенные объекты поражены».
Накануне, 2 октября, Минобороны сообщило, что военные ударили по объекту транспорта для предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также местам сборки БПЛА большой дальности.
Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, места временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов