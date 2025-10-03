 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

По предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры был нанесен массированный удар. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве указали, что удар наносился «высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами».

Там указали, что цели удары достигнуты, а «все назначенные объекты поражены».

В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ
Политика

Накануне, 2 октября, Минобороны сообщило, что военные ударили по объекту транспорта для предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также местам сборки БПЛА большой дальности.

Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, места временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Григорий Набережнов, Софья Полковникова
Минобороны энергообъектах Украина
