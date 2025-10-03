Власти Полтавской области сообщили о повреждении энергетических объектов

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Полтавской области Украины ночью были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Владимир Когут в телеграм-канале.

«Пострадали объекты энергетической инфраструктуры», — написал Когут.

«Суспiльне» ночью передавало информацию о серии взрывов в Полтавской области, также издание сообщало о воздушной тревоге в Киеве. Утром воздушную тревогу объявляли в ряде районов области — в Кременчугском, Полтавском, Лубенском, Миргородском, сообщал Когут.

Тревогу объявляли также в Одесской области, сообщала пресс-служба местной областной военной администрации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.