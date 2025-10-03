Власти Полтавской области сообщили о повреждении энергетических объектов
В Полтавской области Украины ночью были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Владимир Когут в телеграм-канале.
«Пострадали объекты энергетической инфраструктуры», — написал Когут.
«Суспiльне» ночью передавало информацию о серии взрывов в Полтавской области, также издание сообщало о воздушной тревоге в Киеве. Утром воздушную тревогу объявляли в ряде районов области — в Кременчугском, Полтавском, Лубенском, Миргородском, сообщал Когут.
Тревогу объявляли также в Одесской области, сообщала пресс-служба местной областной военной администрации.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов