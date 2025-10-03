ДТЭК: газодобывающие предприятия под Полтавой остановили работу после взрывов

Несколько объектов газодобычи остановили работу в Полтавской области после взрывов, сообщила ДТЭК

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Полтавской области Украины остановлена работа нескольких объектов добычи газа, сообщила энергетическая компания ДТЭК в телеграм-канале.

В сообщении сказано, что это стало результатом взрывов.

В ночь на 3 октября в нескольких городах Украины, в том числе в Полтаве, звучали взрывы. Воздушную тревогу объявляли и утром в некоторых районах Полтавской области — Кременчугском, Полтавском, Лубенском, Миргородском.

Позднее глава полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил, что ночью в регионе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не станет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и будет серьезно отвечать на них.