В ЦБ назвали топ-10 наиболее распространенных фраз среди кибермошенников

ЦБ: слова о неучтенных деньгах и взломе госуслуг входят в топ-10 фраз мошенников

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России составил топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они используют во время звонков жертвам, а также в сообщениях им в мессенджерах. Антирейтинг опубликован в телеграм-канале регулятора.

В перечень фраз, которыми мошенники чаще всего пользуются во время телефонных звонков, попали следующие:

«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».

«Финансирование запрещенной (экстремистской) организации».

«Звоню по поводу удаленной работы».

«Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)».

«На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».

«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».

«Ваш аккаунт на портале госуслуг взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

А если мошенники пишут жертве в мессенджерах, то, по информации ЦБ, они часто прибегают к следующим фразам:

«Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки».

«Это ты на фото?»

«Оплатите имеющуюся задолженность/штраф».

В ЦБ порекомендовали немедленно прекращать телефонный разговор, если в нем звучат подобные фразы. В случае получения сообщений с такими формулировками регулятор советует не вступать в диалог и заблокировать отправителя.

Ранее в «Сбере» назвали пять самых распространенных фраз, которые используют оказавшиеся под влиянием мошенников люди. Среди таких фраз:

«Мне запретили рассказывать».

«Если расскажу, будет хуже».

«Это не ваше дело, я сам/сама разберусь».

«Я все делаю правильно, просто подожди/доверься».

«Я сейчас не могу объяснить, потом все расскажу/узнаешь».

В «Сбере» пояснили, что в этом случае жертве мошенников нужно объяснить, что сотрудники банков, полиции или госорганов не просят перевести деньги, продиктовать код или установить сторонние приложения, а просьба незнакомцев «никому не говорить» — верный признак мошенничества.