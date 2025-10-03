 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В ЦБ назвали топ-10 наиболее распространенных фраз среди кибермошенников

ЦБ: слова о неучтенных деньгах и взломе госуслуг входят в топ-10 фраз мошенников
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России составил топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они используют во время звонков жертвам, а также в сообщениях им в мессенджерах. Антирейтинг опубликован в телеграм-канале регулятора.

В перечень фраз, которыми мошенники чаще всего пользуются во время телефонных звонков, попали следующие:

  • «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».
  • «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации».
  • «Звоню по поводу удаленной работы».
  • «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)».
  • «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».
  • «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».
  • «Ваш аккаунт на портале госуслуг взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших
Общество
Фото:Ксения Богданова / Shutterstock

А если мошенники пишут жертве в мессенджерах, то, по информации ЦБ, они часто прибегают к следующим фразам:

  • «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки».
  • «Это ты на фото?»
  • «Оплатите имеющуюся задолженность/штраф».

В ЦБ порекомендовали немедленно прекращать телефонный разговор, если в нем звучат подобные фразы. В случае получения сообщений с такими формулировками регулятор советует не вступать в диалог и заблокировать отправителя.

Ранее в «Сбере» назвали пять самых распространенных фраз, которые используют оказавшиеся под влиянием мошенников люди. Среди таких фраз:

  • «Мне запретили рассказывать».
  • «Если расскажу, будет хуже».
  • «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь».
  • «Я все делаю правильно, просто подожди/доверься».
  • «Я сейчас не могу объяснить, потом все расскажу/узнаешь».

В «Сбере» пояснили, что в этом случае жертве мошенников нужно объяснить, что сотрудники банков, полиции или госорганов не просят перевести деньги, продиктовать код или установить сторонние приложения, а просьба незнакомцев «никому не говорить» — верный признак мошенничества.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Центробанк мошенники кибермошенники
Материалы по теме
В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших
Общество
Мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта
Общество
В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Два города в подконтрольной Киеву части Донбасса остались без света Политика, 21:37
На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов Общество, 21:29
«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:22
Про НДС, инфляцию и несбывшиеся прогнозы. Главное из интервью Заботкина
РАДИО
 Инвестиции, 21:20
США выпустят монету в $1 с изображением Трампа Финансы, 21:16
Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов Политика, 21:08
США объявили об уничтожении судна наркоторговцев у побережья Венесуэлы Политика, 21:05
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Главному тренеру «Сочи» попали шайбой в голову во время матча КХЛ Спорт, 20:52
В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о дронах Политика, 20:51
В МИД Украины опровергли проблемы с поставками из-за шатдауна в США Политика, 20:50
В школах ХМАО запретили ученикам носить хиджабы и тюбетейки Общество, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 20:28