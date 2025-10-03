В ЦБ назвали топ-10 наиболее распространенных фраз среди кибермошенников
Банк России составил топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они используют во время звонков жертвам, а также в сообщениях им в мессенджерах. Антирейтинг опубликован в телеграм-канале регулятора.
В перечень фраз, которыми мошенники чаще всего пользуются во время телефонных звонков, попали следующие:
- «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».
- «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации».
- «Звоню по поводу удаленной работы».
- «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)».
- «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».
- «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».
- «Ваш аккаунт на портале госуслуг взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
А если мошенники пишут жертве в мессенджерах, то, по информации ЦБ, они часто прибегают к следующим фразам:
- «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки».
- «Это ты на фото?»
- «Оплатите имеющуюся задолженность/штраф».
В ЦБ порекомендовали немедленно прекращать телефонный разговор, если в нем звучат подобные фразы. В случае получения сообщений с такими формулировками регулятор советует не вступать в диалог и заблокировать отправителя.
Ранее в «Сбере» назвали пять самых распространенных фраз, которые используют оказавшиеся под влиянием мошенников люди. Среди таких фраз:
- «Мне запретили рассказывать».
- «Если расскажу, будет хуже».
- «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь».
- «Я все делаю правильно, просто подожди/доверься».
- «Я сейчас не могу объяснить, потом все расскажу/узнаешь».
В «Сбере» пояснили, что в этом случае жертве мошенников нужно объяснить, что сотрудники банков, полиции или госорганов не просят перевести деньги, продиктовать код или установить сторонние приложения, а просьба незнакомцев «никому не говорить» — верный признак мошенничества.
