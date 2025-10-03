Прокуратура показала первый кадр с места крушения Ан-2 под Красноярском
Западно-Сибирская транспортная прокуратура показала фото с места крушения самолета Ан-2 авиакомпании «Борус» в Красноярском крае. На нем видно, что борт рухнул в лесополосе.
Самолет оказался полностью разрушен в результате падения.
На месте работают девять сотрудников МЧС и одна единица техники. На место происшествия едут дополнительные силы ведомства, а также медики.
Самолет Ан-2 рухнул в 40 км от населенного пункта Танзыбей в Ермаковском районе вечером 3 октября. При крушении погиб один человек. Росавиация классифицировала инцидент как катастрофу. К расследованию будет привлечен Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ан-2 известен также под названием «кукурузник». Используется в основном для сельхозработ, а также медицинских перевозок или тушения лесных пожаров.
