Прокуратура показала первый кадр с места крушения Ан-2 под Красноярском

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram

Западно-Сибирская транспортная прокуратура показала фото с места крушения самолета Ан-2 авиакомпании «Борус» в Красноярском крае. На нем видно, что борт рухнул в лесополосе.

Самолет оказался полностью разрушен в результате падения.

На месте работают девять сотрудников МЧС и одна единица техники. На место происшествия едут дополнительные силы ведомства, а также медики.

Самолет Ан-2 рухнул в 40 км от населенного пункта Танзыбей в Ермаковском районе вечером 3 октября. При крушении погиб один человек. Росавиация классифицировала инцидент как катастрофу. К расследованию будет привлечен Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ан-2 известен также под названием «кукурузник». Используется в основном для сельхозработ, а также медицинских перевозок или тушения лесных пожаров.