При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Один человек погиб при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае, сообщило региональное МЧС.

Самолет упал в 40 километрах от населенного пункта Танызебей в Ермаковском районе примерно в 17:40 по местному времени. На месте работают девять человек, пять из них — сотрудники МЧС, а также одна единица техники.

По данным ведомства, на место едут дополнительные сила и средства МЧС, а также медики.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании ООО «Борус». На борту находились два человека. Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения.

Легкомоторный самолет аварийно сел в Подмосковье
Общество
Фото:Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

В начале сентября легкомоторный самолет упал недалеко от Луховиц в Московской области. По данным следствия, 60-летний пилот самолета погиб. В экстренных службах тогда заявили, что причиной крушения стала ошибка пилотирования.

