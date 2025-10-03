При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек
Один человек погиб при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае, сообщило региональное МЧС.
Самолет упал в 40 километрах от населенного пункта Танызебей в Ермаковском районе примерно в 17:40 по местному времени. На месте работают девять человек, пять из них — сотрудники МЧС, а также одна единица техники.
По данным ведомства, на место едут дополнительные сила и средства МЧС, а также медики.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании ООО «Борус». На борту находились два человека. Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения.
В начале сентября легкомоторный самолет упал недалеко от Луховиц в Московской области. По данным следствия, 60-летний пилот самолета погиб. В экстренных службах тогда заявили, что причиной крушения стала ошибка пилотирования.
