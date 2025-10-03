На заправках в Приднестровье приостановили продажу газа
В Приднестровье на автозаправках развесили объявления о прекращении с 3 октября продажи газа потребителям на заправочных станциях предприятия «Метан-авто». Об этом сообщает Nokta.
Проект МОСТ опубликовал фотографию объявления. «В связи с ограничением подачи природного газа для сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ЗАО «Метан-Авто», с 12:00 часов 03.10.2025 будет прекращен отпуск сжатого природного газа для всех потребителей до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Компания подчеркнула, что сжатый природный газ (СПГ) будут производить только для аварийного военизированного и специализированного транспорта.
Накануне, 2 октября, первый вице-премьер Приднестровской молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил, что в ПМР на полторы недели введут режим жесткой экономии газа.
При этом обеспечение населения электричеством будет происходить «в нормальном, штатном режиме», для школ, больниц также ничего не изменится, подчеркнул Оболоник.
По словам первого замглавы правительства ПМР, экономию ввели из-за «неблагоприятных обстоятельств». Он также добавил, что со стороны России оказывается помощь в закупке газа в том объеме, который позволит «войти в зиму в нормальном режиме потребления». В начале января Приднестровье столкнулось с энергокризисом.
Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда истек срок договора о транзите. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом «Молдовагаза» в размере $709 млн.
В Кремле ситуацию назвали «кризисной».
