Экономика⁠,
На заправках в Приднестровье приостановили продажу газа

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В Приднестровье на автозаправках развесили объявления о прекращении с 3 октября продажи газа потребителям на заправочных станциях предприятия «Метан-авто». Об этом сообщает Nokta.

Проект МОСТ опубликовал фотографию объявления. «В связи с ограничением подачи природного газа для сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ЗАО «Метан-Авто», с 12:00 часов 03.10.2025 будет прекращен отпуск сжатого природного газа для всех потребителей до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что сжатый природный газ (СПГ) будут производить только для аварийного военизированного и специализированного транспорта.

Накануне, 2 октября, первый вице-премьер Приднестровской молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил, что в ПМР на полторы недели введут режим жесткой экономии газа.

При этом обеспечение населения электричеством будет происходить «в нормальном, штатном режиме», для школ, больниц также ничего не изменится, подчеркнул Оболоник.

В Приднестровье ввели режим экономии газа
Политика
Сергей Оболоник

По словам первого замглавы правительства ПМР, экономию ввели из-за «неблагоприятных обстоятельств». Он также добавил, что со стороны России оказывается помощь в закупке газа в том объеме, который позволит «войти в зиму в нормальном режиме потребления». В начале января Приднестровье столкнулось с энергокризисом.

Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда истек срок договора о транзите. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом «Молдовагаза» в размере $709 млн.

В Кремле ситуацию назвали «кризисной».

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Приднестровье газ автозаправки
