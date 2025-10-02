 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Приднестровье ввели режим экономии газа

Из-за «неблагоприятных обстоятельств» в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он продлится полторы недели. Оболоник заявил, что для домов, школ и больниц газ продолжит поступать в прежнем режиме
Сергей Оболоник
Сергей Оболоник (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа. Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, передает Первый Приднестровский телеканал.

«В приоритетном порядке будет производство электроэнергии для населения, на бытовые и гуманитарные нужды. По истечении этого периода все потребители и нужды Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме. Я имею в виду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу в сфере теплоэнергетики в том порядке, который установлен для начала отопительного сезона», — сказал он.

По его словам, экономию ввели из-за «неблагоприятных обстоятельств». При этом для домов, школ и больниц выработка электроэнергии остается в обычном режиме, газ в конфорки продолжит поступать.

Оболоник добавил, что со стороны России оказывается помощь в закупке газа в том объеме, который позволит «войти в зиму в нормальном режиме потребления».

Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газа
Политика

В начале января Приднестровье столкнулось с энергокризисом. Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда истек срок договора о транзите. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом «Молдовагаза» в размере $709 млн.

В Кремле ситуацию назвали «кризисной». «Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Приднестровский регион, расположенный на левой стороне Днестра, является частью Молдавии, его независимость не признают ни Россия, ни другие страны — члены ООН. Власти Молдавии не контролируют территорию непризнанной республики, на ее территории находится база российских миротворцев.

Санду призвала «мирным путем» вывести российских миротворцев из ПМР
Политика
Майя Санду

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

