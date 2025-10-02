В Приднестровье ввели режим экономии газа

Из-за «неблагоприятных обстоятельств» в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он продлится полторы недели. Оболоник заявил, что для домов, школ и больниц газ продолжит поступать в прежнем режиме

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа. Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, передает Первый Приднестровский телеканал.

«В приоритетном порядке будет производство электроэнергии для населения, на бытовые и гуманитарные нужды. По истечении этого периода все потребители и нужды Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме. Я имею в виду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу в сфере теплоэнергетики в том порядке, который установлен для начала отопительного сезона», — сказал он.

По его словам, экономию ввели из-за «неблагоприятных обстоятельств». При этом для домов, школ и больниц выработка электроэнергии остается в обычном режиме, газ в конфорки продолжит поступать.

Оболоник добавил, что со стороны России оказывается помощь в закупке газа в том объеме, который позволит «войти в зиму в нормальном режиме потребления».

В начале января Приднестровье столкнулось с энергокризисом. Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда истек срок договора о транзите. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом «Молдовагаза» в размере $709 млн.

В Кремле ситуацию назвали «кризисной». «Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Приднестровский регион, расположенный на левой стороне Днестра, является частью Молдавии, его независимость не признают ни Россия, ни другие страны — члены ООН. Власти Молдавии не контролируют территорию непризнанной республики, на ее территории находится база российских миротворцев. Санду призвала «мирным путем» вывести российских миротворцев из ПМР Политика