 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

41 человек погиб из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 41, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее 1 октября в правоохранительных органах сообщили о 38 погибших. Жертвы проживали или были зарегистрированы в шести районах Ленобласти: Гатчинском, Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском, Приозерском и Тосненском.

По делу о смертях от алкоголя в Ленобласти арестовали нового фигуранта
Общество
Владимир&nbsp;Терехов

Первые случаи отравления алкоголем начали фиксировать с 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области. Лабораторные исследования подтвердили: восемь человек умерли от метанола. Заведено три уголовных дела, сотрудники правоохранительных органов проводят проверки на нескольких складах временного хранения, проверяют также деятельность юрлиц, выполняющих по госконтракту услуги по вывозу, хранению и утилизации изъятого из незаконного оборота этилового спирта. Из мест хранения алкоголя изъято свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

В рамках расследования арестованы несколько человек, в том числе 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. 30 сентября в пресс-службе судов сообщили об аресте Владимира Терехова, которого обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Предполагаемый источник распространения алкоголя — коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тoсненского района.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Софья Полковникова
алкоголь Ленинградская область отравление
Материалы по теме
МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти
Общество
По делу о смертях от алкоголя в Ленобласти арестовали нового фигуранта
Общество
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 13:56
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу США Политика, 13:56
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 13:53
ФАС рассчитала тарифы на свет на 2026 год: как подорожает электричество Недвижимость, 13:50
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 13:45
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 13:44
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 13:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мэрия Сочи рассказала, как песня Oxxxymiron попала в задание олимпиады Общество, 13:43
Мониторинг отклонений: как промышленники внедряют системы экоконтроля Отрасли, 13:43
От двух до 12: сколько новых iPhone можно купить по цене 1 кв. м в Москве Недвижимость, 13:43
Итоги участия «СМК» в международной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 13:41
Канадец ушел из клуба КХЛ после семи матчей Спорт, 13:39
Шатдаун в США затруднил запуск крипто-ETF. Что прогнозируют на Polymarket Крипто, 13:37
На заправках в Приднестровье приостановили продажу газа Экономика, 13:36