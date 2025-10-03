41 человек погиб из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 41, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее 1 октября в правоохранительных органах сообщили о 38 погибших. Жертвы проживали или были зарегистрированы в шести районах Ленобласти: Гатчинском, Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском, Приозерском и Тосненском.

Первые случаи отравления алкоголем начали фиксировать с 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области. Лабораторные исследования подтвердили: восемь человек умерли от метанола. Заведено три уголовных дела, сотрудники правоохранительных органов проводят проверки на нескольких складах временного хранения, проверяют также деятельность юрлиц, выполняющих по госконтракту услуги по вывозу, хранению и утилизации изъятого из незаконного оборота этилового спирта. Из мест хранения алкоголя изъято свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

В рамках расследования арестованы несколько человек, в том числе 54-летний мужчина, которого следствие считает организатором закупки и сбыта суррогата. 30 сентября в пресс-службе судов сообщили об аресте Владимира Терехова, которого обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Предполагаемый источник распространения алкоголя — коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тoсненского района.