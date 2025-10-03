 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На синагогу в Манчестере напал британец с сирийскими корнями

Нападение на синагогу в Манчестере совершил 35-летний британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами, сообщает Би-би-си.

По данным полиции, аль-Шами прибыл в Великобританию в раннем детстве и получил британское гражданство в 2006 году, когда был несовершеннолетним.

Сначала он совершил наезд на автомобиле на людей, потом атаковал их с помощью ножа. Погибли два человека, пострадали четверо. Нападавший был застрелен полицией.

Полиция Манчестера сообщила, что в рамках расследования теракта были задержаны еще три человека. Двое мужчин в возрасте около 30 лет и одна женщина в возрасте около 60 лет были арестованы по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к актам терроризма.

Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере
Общество
Фото:Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил атаку и подчеркнул, что она произошла в Йом-Кипур — самый священный день в иудаизме. По его словам, у синагог по всей стране будут размещены дополнительные наряды полиции. Об усилении патрулирования около синагог Лондона также сообщил мэр Садик Хан.

Из-за случившегося Стармер прервал свое участие в европейском саммите в Дании и вернулся в Британию.

