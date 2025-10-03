На синагогу в Манчестере напал британец с сирийскими корнями
Нападение на синагогу в Манчестере совершил 35-летний британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами, сообщает Би-би-си.
По данным полиции, аль-Шами прибыл в Великобританию в раннем детстве и получил британское гражданство в 2006 году, когда был несовершеннолетним.
Сначала он совершил наезд на автомобиле на людей, потом атаковал их с помощью ножа. Погибли два человека, пострадали четверо. Нападавший был застрелен полицией.
Полиция Манчестера сообщила, что в рамках расследования теракта были задержаны еще три человека. Двое мужчин в возрасте около 30 лет и одна женщина в возрасте около 60 лет были арестованы по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к актам терроризма.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил атаку и подчеркнул, что она произошла в Йом-Кипур — самый священный день в иудаизме. По его словам, у синагог по всей стране будут размещены дополнительные наряды полиции. Об усилении патрулирования около синагог Лондона также сообщил мэр Садик Хан.
Из-за случившегося Стармер прервал свое участие в европейском саммите в Дании и вернулся в Британию.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов