Над Черным морем и Крымом сбили три дрона
Российские силы ПВО с 21:30 до 23:00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны.
Два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.
В Сочи и Сириусе была объявлена угроза атаки дронов. В аэропортах Геленджика и Сочи ограничили полеты.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 18:00 до 20:00 мск 11 украинских дронов над Черным морем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал, что силы ПВО заняты отражением атаки БПЛА. По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
В ночь на 2 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 85 украинских беспилотников, больше всего — 38 — над Воронежской областью.
