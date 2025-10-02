Над Черным морем и Крымом сбили три дрона

Российские силы ПВО с 21:30 до 23:00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны.

Два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.

В Сочи и Сириусе была объявлена угроза атаки дронов. В аэропортах Геленджика и Сочи ограничили полеты.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 18:00 до 20:00 мск 11 украинских дронов над Черным морем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал, что силы ПВО заняты отражением атаки БПЛА. По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Читайте РБК в Telegram.