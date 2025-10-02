 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Черным морем и Крымом сбили три дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО с 21:30 до 23:00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны.

Два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.

В Сочи и Сириусе была объявлена угроза атаки дронов. В аэропортах Геленджика и Сочи ограничили полеты.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 18:00 до 20:00 мск 11 украинских дронов над Черным морем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал, что силы ПВО заняты отражением атаки БПЛА. По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки дронов
Политика

В ночь на 2 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 85 украинских беспилотников, больше всего — 38 — над Воронежской областью.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Крым Черное море беспилотники Военная операция на Украине
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Путин встретился с президентом Республики Сербской Политика, 02 окт, 23:56
Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk Политика, 02 окт, 23:43
Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания Политика, 02 окт, 23:41
Над Черным морем и Крымом сбили три дрона Политика, 02 окт, 23:37
Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы Общество, 02 окт, 23:32
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 02 окт, 23:24
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве Политика, 02 окт, 23:24
«Рома» не реализовала три пенальти и упустила ничью в матче Лиги Европы Спорт, 02 окт, 23:13
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки дронов Политика, 02 окт, 23:02
Путин отметил сходство в политике Макрона и Наполеона Политика, 02 окт, 22:59
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов Политика, 02 окт, 22:45
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС Политика, 02 окт, 22:36
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце Политика, 02 окт, 22:17
Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия Политика, 02 окт, 22:12