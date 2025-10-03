 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что во время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Ограничения действовали семь часов — их ввели в 22:38 2 октября, а сняли в 05:37 мск.

Аэропорты Астрахани и Саратова ограничили полеты
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Российские силы ПВО с 21:30 до 23:00 мск 2 октября сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило ранее Минобороны. Два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
аэропорты Сочи Геленджик
