Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили полеты
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что во время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Ограничения действовали семь часов — их ввели в 22:38 2 октября, а сняли в 05:37 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Российские силы ПВО с 21:30 до 23:00 мск 2 октября сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило ранее Минобороны. Два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов