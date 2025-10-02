 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд арестовал депутата народного совета ДНР по делу о присвоении средств

Татьяну Бондаренко обвиняют в растрате в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности. Ее отправили в СИЗО
Татьяна&nbsp;Бондаренко
Татьяна Бондаренко (Фото: moscowcourts / Telegram)

Суд избрал меру пресечения депутату Народного совета Донецкой народной республики, заместителю председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию Татьяне Бондаренко, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондаренко Татьяны Валерьевны... на срок 1 месяц 25 суток», — пояснили в пресс-службе.

Кубанского атамана заподозрили в хищении гумпомощи для спецоперации
Политика
Александр&nbsp;Власов

Подозреваемую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), п. «а», «б» ч, 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). По обеим статьям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На сайте комитета говорится, что Бондаренко представляет партию ЛДПР.

В 2023 году издание «Курские известия» сообщало, что Бондаренко, которая тогда была общественной активисткой, заявила об обысках в ее офисе и квартире. Она связала случившееся со своей позицией против строительства завода азотных удобрений в Курске. В 2022 году она баллотировалась в депутаты в Курское городское собрание, ее сняли с выборов, после чего суд восстановил ее как кандидата, но депутатом она так и не стала.

30 сентября суд арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова. Власов может быть причастен к хищению гуманитарной помощи для участников военной операции в особо крупном размере. По версии следствия, субсидии не доходили до адресатов, поэтому казакам-добровольцам приходилось покупать обмундирование и снаряжение за свой счет.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
растрата присвоение арест суд ДНР депутат
Материалы по теме
Кубанского атамана и экс-вице-губернатора арестовали по делу о хищении
Общество
Кубанского атамана заподозрили в хищении гумпомощи для спецоперации
Политика
ТАСС узнал о деле против экс-главы ВСК Белкова о хищениях у Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Аксаков рассказал, как выглядит получение зарплаты в цифровых рублях
РАДИО
 Финансы, 19:28
Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост Спорт, 19:24
Путин описал колониальные времена цитатой Оруэлла Политика, 19:24
Путин связал роспуск СССР с избавлением от конфронтации идеологий Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Латвия запретила въезд шоумену Станиславу Садальскому Общество, 19:21
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы Спорт, 19:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России Политика, 19:17
Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку Политика, 19:12
На месте первой стройки метро в Москве открыли монумент метростроителям Недвижимость, 19:11
Путин назвал Украину «картой» в игре Запада Политика, 19:07
FT узнала о риске срыва проекта франко-немецкого истребителя на €100 млрд Политика, 19:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:03
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00