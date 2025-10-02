Суд арестовал депутата народного совета ДНР по делу о присвоении средств

Татьяну Бондаренко обвиняют в растрате в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности. Ее отправили в СИЗО

Татьяна Бондаренко (Фото: moscowcourts / Telegram)

Суд избрал меру пресечения депутату Народного совета Донецкой народной республики, заместителю председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию Татьяне Бондаренко, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондаренко Татьяны Валерьевны... на срок 1 месяц 25 суток», — пояснили в пресс-службе.

Подозреваемую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), п. «а», «б» ч, 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). По обеим статьям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На сайте комитета говорится, что Бондаренко представляет партию ЛДПР.

В 2023 году издание «Курские известия» сообщало, что Бондаренко, которая тогда была общественной активисткой, заявила об обысках в ее офисе и квартире. Она связала случившееся со своей позицией против строительства завода азотных удобрений в Курске. В 2022 году она баллотировалась в депутаты в Курское городское собрание, ее сняли с выборов, после чего суд восстановил ее как кандидата, но депутатом она так и не стала.

