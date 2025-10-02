Суд арестовал депутата народного совета ДНР по делу о присвоении средств
Суд избрал меру пресечения депутату Народного совета Донецкой народной республики, заместителю председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию Татьяне Бондаренко, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондаренко Татьяны Валерьевны... на срок 1 месяц 25 суток», — пояснили в пресс-службе.
Подозреваемую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), п. «а», «б» ч, 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). По обеим статьям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
На сайте комитета говорится, что Бондаренко представляет партию ЛДПР.
В 2023 году издание «Курские известия» сообщало, что Бондаренко, которая тогда была общественной активисткой, заявила об обысках в ее офисе и квартире. Она связала случившееся со своей позицией против строительства завода азотных удобрений в Курске. В 2022 году она баллотировалась в депутаты в Курское городское собрание, ее сняли с выборов, после чего суд восстановил ее как кандидата, но депутатом она так и не стала.
30 сентября суд арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова. Власов может быть причастен к хищению гуманитарной помощи для участников военной операции в особо крупном размере. По версии следствия, субсидии не доходили до адресатов, поэтому казакам-добровольцам приходилось покупать обмундирование и снаряжение за свой счет.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов