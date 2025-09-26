 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0

По делу бывшего зама Гладкова арестовали главу строительной компании

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Дела из-за «зубов дракона»
Владельца строительной компании «Максанг» Юрия Лицавкина обвиняют в особо крупном мошенничестве. Его задержание связано с расследованием уголовного дела против бывшего виц-губернатора Курской и Белгородской областей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В отношении владельца и генерального директора белгородской строительной компании «Максанг» Юрия Лицавкина возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Столичный суд отправил коммерсанта под домашний арест, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.

По словам одного из собеседников, задержание Лицавкина связано с расследованием дела бывшего заместителя губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова, которого обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

Ранее о задержании Лицавкина со ссылкой на источники сообщало региональное издание «Фонарь». Оно связывало задержание бизнесмена с делом о взятках белгородским чиновникам.

Бывшего зама Гладкова обвинили в растрате на «зубах дракона»
Политика
Владимир Базаров

О задержании Владимира Базарова 25 августа сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Спустя два дня, 27 августа, Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего вице-губернатора под стражу до 25 октября. В начале сентября его освободили от должности временно исполняющего обязанности заместителя главы Курской области.

По версии следствия, в период работы вице-губернатором и руководителем департамента строительства Белгородской области Базаров давал указания о согласовании с Минобороны закупки противотанковых надолбов в форме тетраэдров. Эти оборонительные сооружения, известные как «зубы дракона», изготавливались меньших размеров, чем предусматривалось техническим заданием.

Фигурантами расследования вместе с Базаровым стали бывший руководитель управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также экс-замминистра строительства региона Владимир Губарев.

Кроме того, в рамках серии уголовных дел о хищениях при возведении фортификационных объектов в Белгородской области с начала лета были арестованы вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его знакомый Вячеслав Автономов и трое предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Елена Степанова Елена Степанова
уголовное дело мошенничество фортификация зубы дракона Белгородская область Вячеслав Гладков Александр Хинштейн хищение
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
