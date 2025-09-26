По делу бывшего зама Гладкова арестовали главу строительной компании
В отношении владельца и генерального директора белгородской строительной компании «Максанг» Юрия Лицавкина возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Столичный суд отправил коммерсанта под домашний арест, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.
По словам одного из собеседников, задержание Лицавкина связано с расследованием дела бывшего заместителя губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова, которого обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).
Ранее о задержании Лицавкина со ссылкой на источники сообщало региональное издание «Фонарь». Оно связывало задержание бизнесмена с делом о взятках белгородским чиновникам.
О задержании Владимира Базарова 25 августа сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Спустя два дня, 27 августа, Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего вице-губернатора под стражу до 25 октября. В начале сентября его освободили от должности временно исполняющего обязанности заместителя главы Курской области.
По версии следствия, в период работы вице-губернатором и руководителем департамента строительства Белгородской области Базаров давал указания о согласовании с Минобороны закупки противотанковых надолбов в форме тетраэдров. Эти оборонительные сооружения, известные как «зубы дракона», изготавливались меньших размеров, чем предусматривалось техническим заданием.
Фигурантами расследования вместе с Базаровым стали бывший руководитель управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также экс-замминистра строительства региона Владимир Губарев.
Кроме того, в рамках серии уголовных дел о хищениях при возведении фортификационных объектов в Белгородской области с начала лета были арестованы вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его знакомый Вячеслав Автономов и трое предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.
