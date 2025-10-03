В Индонезии назвали Россию стратегическим партнером с «особым статусом»

Россия является для Индонезии стратегическим партнером «с особым статусом», заявил в интервью «РИА Новости» министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

«Дипломатические отношения между Индонезией и Россией, включая торгово-экономическое сотрудничество, которые развиваются уже 75 лет, продолжают укрепляться конструктивно и позитивно. Россия для Индонезии не просто альтернативный рынок, а стратегический партнер с особым статусом», — сказал он.

По словам Сантосо, в экономическом плане Россия и Индонезия дополняют друг друга: Индонезия поставляет в Россию тропическую продукцию, такую как пальмовое масло, кофе и специи, в то время как Россия выступает для Индонезии ключевым поставщиком энергоносителей, пшеницы и удобрений, обеспечивая ее продовольственную и энергетическую стабильность.

Министр также отметил, что Индонезия готова перейти к расчетам с Россией в национальных валютах. По его словам, переговоры об этом находятся на стадии проработки.

В июне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantara Indonesia подписали соглашение о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом €2 млрд. Соглашение было подписано в присутствии президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто во время их встречи в Москве.

Тогда же лидеры двух стран приняли декларацию о стратегическом партнерстве между государствами. Согласно документу, Москва и Джакарта намерены развивать взаимодействие в области политического диалога, торговли и экономики, финансов, а также в области обороны и в морской сфере.